差點大四喜！老鷹強森轟31分18籃板14助攻7抄截　領軍撂倒爵士

記者杜奕君／綜合報導

亞特蘭大老鷹14日作客踢館猶他爵士，此戰老鷹全能前鋒強森（Jalen Johnson）繳出生涯代表作，全場砍下31分、18籃板、14助攻、7抄截，差點寫下難得一見的「大四喜」數據，但仍創下生涯單場最高得分、助攻，以及第3次大三元數據貢獻，也幫助老鷹以132比122贏球拿下4連勝。

老鷹此戰前進鹽湖城挑戰爵士，雖然一哥兼王牌主控楊恩（Trae Young）持續因傷缺陣，但老鷹全場發揮凶猛火力，砍下本季聯盟新高的單場24顆三分球。

在奧康古（Onyeka Okongwu）32分、11籃板、2抄截、3阻攻，加上強森31分、18籃板、14助攻、7抄截生涯代表作表現，最終老鷹在末節甩開爵士糾纏，以10分之差贏得4連勝。

前3節與老鷹打成平手情況下，爵士末節只拿19分種下輸球敗因，但此戰「芬蘭司機」馬卡南（Lauri Markkanen）表現一枝獨秀，全場25投15中拿下40分、7籃板，新秀貝利（Ace Bailey）也貢獻21分、5籃板、3助攻、2抄截。

老鷹拿下4連勝後，目前戰績8勝5敗排名與克里夫蘭騎士並列第4位，至於爵士則吞下近5戰內第4敗，目前4勝8敗排名西區第10位。

▲老鷹強森拿下31分、18籃板、14助攻、7抄截，差點完成單場「大四喜」數據。（圖／路透）