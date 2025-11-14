運動雲

>

差點大四喜！老鷹強森轟31分18籃板14助攻7抄截　領軍撂倒爵士

記者杜奕君／綜合報導

亞特蘭大老鷹14日作客踢館猶他爵士，此戰老鷹全能前鋒強森（Jalen Johnson）繳出生涯代表作，全場砍下31分、18籃板、14助攻、7抄截，差點寫下難得一見的「大四喜」數據，但仍創下生涯單場最高得分、助攻，以及第3次大三元數據貢獻，也幫助老鷹以132比122贏球拿下4連勝。

老鷹此戰前進鹽湖城挑戰爵士，雖然一哥兼王牌主控楊恩（Trae Young）持續因傷缺陣，但老鷹全場發揮凶猛火力，砍下本季聯盟新高的單場24顆三分球。

在奧康古（Onyeka Okongwu）32分、11籃板、2抄截、3阻攻，加上強森31分、18籃板、14助攻、7抄截生涯代表作表現，最終老鷹在末節甩開爵士糾纏，以10分之差贏得4連勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

前3節與老鷹打成平手情況下，爵士末節只拿19分種下輸球敗因，但此戰「芬蘭司機」馬卡南（Lauri Markkanen）表現一枝獨秀，全場25投15中拿下40分、7籃板，新秀貝利（Ace Bailey）也貢獻21分、5籃板、3助攻、2抄截。

老鷹拿下4連勝後，目前戰績8勝5敗排名與克里夫蘭騎士並列第4位，至於爵士則吞下近5戰內第4敗，目前4勝8敗排名西區第10位。

▲老鷹強森拿下31分、18籃板、14助攻、7抄截，差點完成單場「大四喜」數據。（圖／路透）

▲老鷹強森拿下31分、18籃板、14助攻、7抄截，差點完成單場「大四喜」數據。（圖／路透）

關鍵字： NBA老鷹強森大三元大四喜爵士馬卡南Jalen Johnson

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

太陽「奪命書生」布克猛砍33分　率隊35分大勝賞溜馬6連敗

太陽「奪命書生」布克猛砍33分　率隊35分大勝賞溜馬6連敗

「龍王」巴恩斯28分10籃板8助攻　暴龍2連勝站上東區前6位

「龍王」巴恩斯28分10籃板8助攻　暴龍2連勝站上東區前6位

還沒對「槍王」絕望　美媒爆料灰熊仍將圍繞莫蘭特、小傑克森建隊

還沒對「槍王」絕望　美媒爆料灰熊仍將圍繞莫蘭特、小傑克森建隊

尼克後場大危機！　鋼炮主控布朗森右腳踝一級扭傷進傷兵名單

尼克後場大危機！　鋼炮主控布朗森右腳踝一級扭傷進傷兵名單

打最後一場球給天上的外公看　李愷諺奪勝賽後哽咽落淚

打最後一場球給天上的外公看　李愷諺奪勝賽後哽咽落淚

快訊／國王「快樂打球」換主帥有用　洪志善執教首戰就奪勝

快訊／國王「快樂打球」換主帥有用　洪志善執教首戰就奪勝

拒絕重建！　毛加恩：新北國王本季目標仍是奪冠

拒絕重建！　毛加恩：新北國王本季目標仍是奪冠

洪志善暫代國王總教練就此退役？　毛加恩：最好方式結束球員生涯

洪志善暫代國王總教練就此退役？　毛加恩：最好方式結束球員生涯

新北國王「換帥風暴」延燒　總經理毛加恩親上火線說明

新北國王「換帥風暴」延燒　總經理毛加恩親上火線說明

NBA生涯17年首見！　柯瑞第1194場出賽被吹惡意犯規

NBA生涯17年首見！　柯瑞第1194場出賽被吹惡意犯規

【好聰明的小狗狗】主人突然發現貴賓狗會自己搭電梯！

熱門新聞

重磅！柯瑞與UA分道揚鑣　Curry Brand獨立運作邁向新時代

卡洛爾婉拒台灣後確定加入WBC美國隊　秒答應嗨喊：好興奮啊！

陳瑞振接到不續約通知　尊重桃猿決定「不多做揣測」

只想躲休息室、連練球都不想　陳瑞振回憶「拉回林智平」關鍵

大谷翔平全票3連霸MVP！生涯第4座 締史上罕見紀錄

富邦悍將教練團補強！日職名將森野将彦、酒井忠晴、的山哲也加入

讀者回應

﻿

熱門新聞

1重磅！柯瑞與UA分道揚鑣

2卡仔接到電話了！獲美國隊徵召秒點頭

3陳瑞振接到不續約通知　尊重桃猿決定

4陳瑞振回憶「拉回林智平」關鍵

5大谷翔平全票3連霸MVP！生涯第4座

最新新聞

1金門農工隊史首闖黑豹旗16強

2東京聽奧明開幕　中華隊赴千年神社參拜

3葉宏蔚、詹又蓁　挺進熊本大師賽混雙4強

4麟榤配好威　挺進熊本大師賽4強

5魔術少主班凱又傷　暫無歸隊時間表

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

王彥程自爆TWICE粉！轉戰韓職親揭關鍵　IG秀韓文名真相曝光

【女神加盟】三上悠亞正式加入啦啦隊幫TPBL夢想家應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【偶像級臉蛋】韓援啦啦隊女神李藝斌辣跳「魔笛舞」畫面太香啦！

【三上悠亞俏麗應援】一日限定職籃啦啦隊大露美背+小蠻腰

跩哥馬份回來了！湯姆費爾頓開口喊「波特」全場歡呼30秒

【防水閘門完美防水】宜蘭冬山淹水「泉月樓行館」仍乾爽！內外對比超反差

余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

【10顆點成10盒】100顆送來全家傻眼！接下來三餐只能吃鍋貼了XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366