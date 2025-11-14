運動雲

太陽「奪命書生」布克猛砍33分　率隊35分大勝賞溜馬6連敗

記者杜奕君／綜合報導

近況火燙的鳳凰城太陽14日主場迎戰本季戰績低迷的印第安那溜馬，太陽靠著「奪命書生」布克（Devin Booker）狂砍33分、5籃板、7助攻，加上布魯克斯（Dillon Brooks）18投12中也轟下32分，太陽雙槍攜手以133比98大勝溜馬，拿下近期5連勝，至於溜馬則吞下6連敗，與華盛頓巫師並列聯盟墊底爐主。

▲太陽布克。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽布克單場猛砍33分，幫助球隊強勢5連勝。（圖／達志影像／美聯社）

太陽今日迎戰開季戰績不佳的溜馬，即便太陽本季新加盟的砍將格林（Jalen Green）因大腿傷勢將缺席4到6周，但太陽此戰仍靠當家球星布克領軍，加上射手布魯克斯也有強勢表現帶動下，太陽第3節取得20分大幅領先優勢。

雖然溜馬在內姆哈德（Andrew Nembhard）與西亞卡姆（Pascal Siakam）攜手合作下，一度追到10分差距，但隨後太陽打出一波16比0猛烈攻勢，其中布克個人就包辦10分，3節打完太陽仍以106比84大幅領先。

末節太陽持續搶分，單節又打出27比14猛烈攻勢，最終就以35分之差輕取溜馬，拿下近期5連勝。

太陽此戰以布克砍下33分、5籃板、7助攻最佳，布魯克斯也有32分進帳，成為贏球兩大保證。至於溜馬方面，主控內姆哈德拿下全隊最高21分外帶8助攻，西亞卡姆則有19分、5籃板。

太陽拿下5連勝後，目前8勝5敗戰績為西區第7位，至於苦吞6連敗的溜馬則是1勝11敗，與近期吞下11連敗的巫師同樣位居聯盟墊底爐主之位。

▲溜馬內姆哈德。（圖／路透）

▲溜馬內姆哈德雖然砍下21分，球隊仍苦吞6連敗。（圖／路透）

關鍵字： NBA太陽布克布魯克斯溜馬內姆哈德Devin Booker

