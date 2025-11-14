台灣「羽球王子」好威！　王子維熊本大師賽闖男單4強

▲台灣「羽球王子」王子維，順利挺進熊本大師賽男單4強 。（圖／羽協資料照）

記者杜奕君／綜合報導

世界羽球男單排名第32位的「羽球王子」王子維，今日在日本熊本超級500羽球大師賽8強賽事中，以21比14、21比13橫掃丹麥好手傑姆克（Rasmus Gemke），強勢挺進4強。王子維本屆一路過關斬將，先後擊敗日本選手武井凜生及印尼新星法漢（Alwi Farhan），展現穩定實力。值得一提的是，王子維與傑姆克上一次交手已是2019年日本公開賽，當時王子維苦戰三局惜敗，這次成功復仇，格外振奮人心。

比賽過程中，王子維首局在9比9平手時連得兩分，率先取得領先並進入暫停。暫停後他持續掌握節奏，逼得傑姆克多次將球打出界外，最終以明顯差距拿下首局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二局王子維同樣表現出色，開局便取得10比3的大幅領先。雖然傑姆克在暫停後急起直追，一度將比分拉近至11比12，王子維靠著穩健防守穩住陣腳，並利用對手多次失誤，成功守住優勢，最終以直落二勝出。本季他已三度闖進4強，繼印尼大師賽和台北公開賽後再度締造佳績。

明天4強賽，王子維將迎戰地主頭號選手奈良岡功大。奈良岡功大今日以21比11、21比12擊敗台灣「左手重砲」林俊易，強勢晉級。王子維目前是本屆4強中唯一的非種子球員，雙方去年在日本公開賽曾激戰三局，最終由奈良岡功大拿下勝利。這場即將到來的對決，也備受球迷期待。