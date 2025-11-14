運動雲

>

台灣「羽球王子」好威！　王子維熊本大師賽闖男單4強

▲▼台灣羽球一哥周天成、王子維、王齊麟、邱相榤 。（圖／羽協提供）

▲台灣「羽球王子」王子維，順利挺進熊本大師賽男單4強 。（圖／羽協資料照）

記者杜奕君／綜合報導

世界羽球男單排名第32位的「羽球王子」王子維，今日在日本熊本超級500羽球大師賽8強賽事中，以21比14、21比13橫掃丹麥好手傑姆克（Rasmus Gemke），強勢挺進4強。王子維本屆一路過關斬將，先後擊敗日本選手武井凜生及印尼新星法漢（Alwi Farhan），展現穩定實力。值得一提的是，王子維與傑姆克上一次交手已是2019年日本公開賽，當時王子維苦戰三局惜敗，這次成功復仇，格外振奮人心。

比賽過程中，王子維首局在9比9平手時連得兩分，率先取得領先並進入暫停。暫停後他持續掌握節奏，逼得傑姆克多次將球打出界外，最終以明顯差距拿下首局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二局王子維同樣表現出色，開局便取得10比3的大幅領先。雖然傑姆克在暫停後急起直追，一度將比分拉近至11比12，王子維靠著穩健防守穩住陣腳，並利用對手多次失誤，成功守住優勢，最終以直落二勝出。本季他已三度闖進4強，繼印尼大師賽和台北公開賽後再度締造佳績。

明天4強賽，王子維將迎戰地主頭號選手奈良岡功大。奈良岡功大今日以21比11、21比12擊敗台灣「左手重砲」林俊易，強勢晉級。王子維目前是本屆4強中唯一的非種子球員，雙方去年在日本公開賽曾激戰三局，最終由奈良岡功大拿下勝利。這場即將到來的對決，也備受球迷期待。

關鍵字： 王子維羽球王子熊本大師賽羽球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

宇宙政大又贏了！狂勝59分　笑擁「跨季51連勝」

宇宙政大又贏了！狂勝59分　笑擁「跨季51連勝」

東京聽奧明日開幕　中華隊赴千年神社參拜祈求順利

東京聽奧明日開幕　中華隊赴千年神社參拜祈求順利

葉宏蔚、詹又蓁挺進熊本大師賽混雙4強　混雙年終總決賽再燃希望

葉宏蔚、詹又蓁挺進熊本大師賽混雙4強　混雙年終總決賽再燃希望

麟榤配挺進熊本大師賽男雙4強　明對決世界第1強敵

麟榤配挺進熊本大師賽男雙4強　明對決世界第1強敵

魔術少主又傷了！班凱羅左側腹股溝拉傷　暫無歸隊時間表

魔術少主又傷了！班凱羅左側腹股溝拉傷　暫無歸隊時間表

差點大四喜！老鷹強森轟31分18籃板14助攻7抄截　領軍撂倒爵士

差點大四喜！老鷹強森轟31分18籃板14助攻7抄截　領軍撂倒爵士

太陽「奪命書生」布克猛砍33分　率隊35分大勝賞溜馬6連敗

太陽「奪命書生」布克猛砍33分　率隊35分大勝賞溜馬6連敗

「龍王」巴恩斯28分10籃板8助攻　暴龍2連勝站上東區前6位

「龍王」巴恩斯28分10籃板8助攻　暴龍2連勝站上東區前6位

還沒對「槍王」絕望　美媒爆料灰熊仍將圍繞莫蘭特、小傑克森建隊

還沒對「槍王」絕望　美媒爆料灰熊仍將圍繞莫蘭特、小傑克森建隊

尼克後場大危機！　鋼炮主控布朗森右腳踝一級扭傷進傷兵名單

尼克後場大危機！　鋼炮主控布朗森右腳踝一級扭傷進傷兵名單

【工讀生出來】日本九州動物園遇黑熊！跟管理員揮手打招呼

熱門新聞

重磅！柯瑞與UA分道揚鑣　Curry Brand獨立運作邁向新時代

卡洛爾婉拒台灣後確定加入WBC美國隊　秒答應嗨喊：好興奮啊！

陳瑞振接到不續約通知　尊重桃猿決定「不多做揣測」

只想躲休息室、連練球都不想　陳瑞振回憶「拉回林智平」關鍵

大谷翔平全票3連霸MVP！生涯第4座 締史上罕見紀錄

富邦悍將教練團補強！日職名將森野将彦、酒井忠晴、的山哲也加入

讀者回應

﻿

熱門新聞

1重磅！柯瑞與UA分道揚鑣

2卡仔接到電話了！獲美國隊徵召秒點頭

3陳瑞振接到不續約通知　尊重桃猿決定

4陳瑞振回憶「拉回林智平」關鍵

5大谷翔平全票3連霸MVP！生涯第4座

最新新聞

1金門農工洪嘉恩：就是很想贏！

2林家正結束DeNA測試　喊話想挑戰日職

3王子維好威　熊本大師賽闖男單4強

4宇宙政大狂勝59分　跨季51連勝到手

5成功商水黃威杰美技「生涯最驚險」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

王彥程自爆TWICE粉！轉戰韓職親揭關鍵　IG秀韓文名真相曝光

【女神加盟】三上悠亞正式加入啦啦隊幫TPBL夢想家應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【偶像級臉蛋】韓援啦啦隊女神李藝斌辣跳「魔笛舞」畫面太香啦！

【三上悠亞俏麗應援】一日限定職籃啦啦隊大露美背+小蠻腰

跩哥馬份回來了！湯姆費爾頓開口喊「波特」全場歡呼30秒

【防水閘門完美防水】宜蘭冬山淹水「泉月樓行館」仍乾爽！內外對比超反差

余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

【10顆點成10盒】100顆送來全家傻眼！接下來三餐只能吃鍋貼了XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366