運動雲

>

東京聽奧明日開幕　中華隊赴千年神社參拜祈求順利

▲運動部鄭世忠次長與代表團林昭穎團長參拜龜戶香取神社，祈願參賽任務順利成功、運動部鄭世忠次長與代表團林昭穎團長手摸「勝石」祈福，祝代表團邁向勝利。（圖／運動部提供）

▲運動部鄭世忠次長與代表團林昭穎團長參拜龜戶香取神社，祈願參賽任務順利成功。（圖／運動部提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）將於114年11月15日開幕，我國代表團各代表隊已陸續抵達東京進行最後調整，運動部由鄭世忠政務次長率隊隨團，今（14）日在駐日代表處的協助下，與代表團林昭穎團長前往被譽為日本武道與運動勝負守護神的「龜戶香取神社」，為我國聽奧代表團祈福，祝福參賽任務平安順利、選手全力發揮，為自己及台灣締造佳績。

龜戶香取神社自西元 664 年建立，擁有千年以上歷史，是日本眾多運動員在出征各項大賽前必訪的重要祈願地，象徵勇氣、專注力與決斷力，被視為祈願運動表現的聖地之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭世忠次長表示，運動部落實國家推動運動平權及照顧運動員的核心理念，全力支持參賽選手，本屆組團服務特別提升運科、醫療、後勤補給等，期盼支持選手站上國際舞臺，展現辛勤訓練成果。同時感謝所有教練、隊職員與醫療團隊的付出，他勉勵全體代表隊，盡情享受運動競賽的樂趣，留下最美好的回憶。

代表團林昭穎團長則指出，各代表隊首度辦理長期備戰，相信每位選手都已做好充足準備，期待大家都能全力以赴、享受比賽，多多與世界各國交流，拿出最好的表現與國人分享。

本屆聽奧我國共遴選 76位選手、20位教練團隊出征東京，將參加田徑、游泳、羽球、籃球、桌球、網球、跆拳道、空手道、射擊、保齡球及定向越野等11個運動種類。運動部邀請全體國人共同關注賽事，為代表團加油，支持選手在國際舞臺上發光，讓世界為臺灣喝采。

▲運動部鄭世忠次長與代表團林昭穎團長參拜龜戶香取神社，祈願參賽任務順利成功、運動部鄭世忠次長與代表團林昭穎團長手摸「勝石」祈福，祝代表團邁向勝利。（圖／運動部提供）

▲運動部鄭世忠次長與代表團林昭穎團長手摸「勝石」祈福，祝代表團邁向勝利。（圖／運動部提供）

關鍵字： 東京聽奧中華隊達福林匹克運動會

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

葉宏蔚、詹又蓁挺進熊本大師賽混雙4強　混雙年終總決賽再燃希望

葉宏蔚、詹又蓁挺進熊本大師賽混雙4強　混雙年終總決賽再燃希望

麟榤配挺進熊本大師賽男雙4強　明對決世界第1強敵

麟榤配挺進熊本大師賽男雙4強　明對決世界第1強敵

魔術少主又傷了！班凱羅左側腹股溝拉傷　暫無歸隊時間表

魔術少主又傷了！班凱羅左側腹股溝拉傷　暫無歸隊時間表

差點大四喜！老鷹強森轟31分18籃板14助攻7抄截　領軍撂倒爵士

差點大四喜！老鷹強森轟31分18籃板14助攻7抄截　領軍撂倒爵士

太陽「奪命書生」布克猛砍33分　率隊35分大勝賞溜馬6連敗

太陽「奪命書生」布克猛砍33分　率隊35分大勝賞溜馬6連敗

「龍王」巴恩斯28分10籃板8助攻　暴龍2連勝站上東區前6位

「龍王」巴恩斯28分10籃板8助攻　暴龍2連勝站上東區前6位

還沒對「槍王」絕望　美媒爆料灰熊仍將圍繞莫蘭特、小傑克森建隊

還沒對「槍王」絕望　美媒爆料灰熊仍將圍繞莫蘭特、小傑克森建隊

尼克後場大危機！　鋼炮主控布朗森右腳踝一級扭傷進傷兵名單

尼克後場大危機！　鋼炮主控布朗森右腳踝一級扭傷進傷兵名單

打最後一場球給天上的外公看　李愷諺奪勝賽後哽咽落淚

打最後一場球給天上的外公看　李愷諺奪勝賽後哽咽落淚

快訊／國王「快樂打球」換主帥有用　洪志善執教首戰就奪勝

快訊／國王「快樂打球」換主帥有用　洪志善執教首戰就奪勝

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

熱門新聞

重磅！柯瑞與UA分道揚鑣　Curry Brand獨立運作邁向新時代

卡洛爾婉拒台灣後確定加入WBC美國隊　秒答應嗨喊：好興奮啊！

陳瑞振接到不續約通知　尊重桃猿決定「不多做揣測」

只想躲休息室、連練球都不想　陳瑞振回憶「拉回林智平」關鍵

大谷翔平全票3連霸MVP！生涯第4座 締史上罕見紀錄

富邦悍將教練團補強！日職名將森野将彦、酒井忠晴、的山哲也加入

讀者回應

﻿

熱門新聞

1重磅！柯瑞與UA分道揚鑣

2卡仔接到電話了！獲美國隊徵召秒點頭

3陳瑞振接到不續約通知　尊重桃猿決定

4陳瑞振回憶「拉回林智平」關鍵

5大谷翔平全票3連霸MVP！生涯第4座

最新新聞

1金門農工隊史首闖黑豹旗16強

2東京聽奧明開幕　中華隊赴千年神社參拜

3葉宏蔚、詹又蓁　挺進熊本大師賽混雙4強

4麟榤配好威　挺進熊本大師賽4強

5魔術少主班凱又傷　暫無歸隊時間表

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

王彥程自爆TWICE粉！轉戰韓職親揭關鍵　IG秀韓文名真相曝光

【女神加盟】三上悠亞正式加入啦啦隊幫TPBL夢想家應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【偶像級臉蛋】韓援啦啦隊女神李藝斌辣跳「魔笛舞」畫面太香啦！

【三上悠亞俏麗應援】一日限定職籃啦啦隊大露美背+小蠻腰

跩哥馬份回來了！湯姆費爾頓開口喊「波特」全場歡呼30秒

【防水閘門完美防水】宜蘭冬山淹水「泉月樓行館」仍乾爽！內外對比超反差

余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

【10顆點成10盒】100顆送來全家傻眼！接下來三餐只能吃鍋貼了XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366