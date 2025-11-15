里夫斯轟31分加唐西奇24分7籃板12助攻　湖人近9戰狂奪7勝

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區豪門勁旅洛杉磯湖人15日作客交手紐奧良鵜鶘，此戰紫金大軍靠著「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）砍下31分、4籃板、7助攻，搭配「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）24分、7籃板、12助攻、2抄截，湖人一路保持領先優勢，最終以118比104輕取鵜鶘，拿下近9戰內第7勝，由於此戰也是「NBA盃」賽程，湖人在小組賽取得2連勝，晉級機會濃厚。

▲湖人「鄉村曼巴」里夫斯此戰轟下31分好表現。（圖／路透）

湖人今日交手西區墊底爐主鵜鶘，湖人雙衛唐西奇、里夫斯開賽表現亮眼，不僅能夠串連全隊攻勢，個人進攻端表現也相當強勢，湖人首節整體攻勢流暢，迅速建立雙位數領先優勢，首節打完以35比25壓制地主鵜鶘。

次節鵜鶘開啟一波10比2攻勢，一度追近到僅剩兩分差，但此時湖人先由唐西奇三分彈穩定軍心，隨後主戰中鋒艾頓（Deandre Ayton）更是多次禁區逞威，唐西奇隨後連續外線命中，加上半場終了前1.4秒妙傳艾頓空中接力完成爆扣，湖人半場打完仍以65比52壓制鵜鶘。

下半場開打後，湖人里夫斯、唐西奇以及艾頓依舊維持穩定發揮，球隊領先逐步擴大來到22分之多，鵜鶘僅能靠著零星單打追分，3節打完湖人95比77持續穩定領先。

鵜鶘末節靠著新秀控衛費爾斯（Jeremiah Fears）以及墨菲三世（Trey Murphy III）開轟，一度追到僅8分差，但湖人此戰手感最為火燙的里夫斯再度強勢單打，不斷製造站上罰球線機會，加上八村壘也能適時建功，最終湖人就以14分之差攻破鵜鶘主場。

湖人此戰先發5人全數得分達雙位數，里夫斯貢獻全隊最高的31分外帶4籃板、7助攻，唐西奇24分、7籃板、12助攻、2抄截，艾頓20分、16籃板、2抄截。

輸球後慘吞4連敗的鵜鶘方面，墨菲三世砍下全場最高35分，新秀費爾斯19分、4籃板、3助攻，全場還有驚人的8抄截演出。

湖人贏球後目前9勝4敗排名高居西區第5位，至於鵜鶘則是2勝10敗，在西區敬陪末座。

▲湖人唐西奇全場貢獻24分、7籃板、12助攻、2抄截全面數據。（圖／路透）