還在氣！談交易唐西奇的獨行俠前總管哈里森　諾威斯基：早該開除

▲與唐西奇有深厚情誼的獨行俠退役球星諾威斯基，直言球隊早該開除前總管哈里森。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

達拉斯獨行俠近期正式開除總管哈里森（Nico Harrison），這項決定引發球迷熱議。上賽季，哈里森主導將球隊一哥「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）交易離隊，導致不少獨行俠粉絲不滿，甚至公開呼籲「開除Nico」，如今球隊終於做出動作。傳奇球星諾威斯基（Dirk Nowitzki）也在《NBA on Prime》節目中坦言，球隊其實應該在休賽季就做出換總管的決定，避免新秀佛拉格（Cooper Flagg）在不安的氛圍中展開職業生涯。

諾威斯基認為，早點處理管理層問題，才能減少外部雜音干擾，幫助球隊穩定發展。他直言，獨行俠球迷一直以來都非常忠誠，對於送走唐西奇這筆交易難以接受，畢竟球隊在前一年才圍繞唐西奇打進年度總冠軍賽，卻沒有給出合理的交易理由，球迷自然會感到憤怒與失望。

[廣告]請繼續往下閱讀...

諾威斯基回憶，自己最後一年球員生涯正好與唐西奇新秀年重疊，兩人建立深厚情誼，因此當他得知交易消息時相當失落，也替東契奇感到難過。如今隨著球隊高層重整，諾威斯基表示，大家應該放下過去，重新把重心放回球隊和球員身上。他也希望獨行俠能在新球季逐步走出低潮，獲得更多支持與正面能量。

▲哈里森日前遭到獨行俠正式開除。（圖／達志影像／美聯社）