運動雲

>

還在氣！談交易唐西奇的獨行俠前總管哈里森　諾威斯基：早該開除

▲諾威斯基、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲與唐西奇有深厚情誼的獨行俠退役球星諾威斯基，直言球隊早該開除前總管哈里森。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

達拉斯獨行俠近期正式開除總管哈里森（Nico Harrison），這項決定引發球迷熱議。上賽季，哈里森主導將球隊一哥「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）交易離隊，導致不少獨行俠粉絲不滿，甚至公開呼籲「開除Nico」，如今球隊終於做出動作。傳奇球星諾威斯基（Dirk Nowitzki）也在《NBA on Prime》節目中坦言，球隊其實應該在休賽季就做出換總管的決定，避免新秀佛拉格（Cooper Flagg）在不安的氛圍中展開職業生涯。

諾威斯基認為，早點處理管理層問題，才能減少外部雜音干擾，幫助球隊穩定發展。他直言，獨行俠球迷一直以來都非常忠誠，對於送走唐西奇這筆交易難以接受，畢竟球隊在前一年才圍繞唐西奇打進年度總冠軍賽，卻沒有給出合理的交易理由，球迷自然會感到憤怒與失望。

[廣告]請繼續往下閱讀...

諾威斯基回憶，自己最後一年球員生涯正好與唐西奇新秀年重疊，兩人建立深厚情誼，因此當他得知交易消息時相當失落，也替東契奇感到難過。如今隨著球隊高層重整，諾威斯基表示，大家應該放下過去，重新把重心放回球隊和球員身上。他也希望獨行俠能在新球季逐步走出低潮，獲得更多支持與正面能量。

▲▼獨行俠開除總管哈里森；老闆杜蒙。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈里森日前遭到獨行俠正式開除。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA獨行俠哈里森諾威斯基Nico Harrison

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

季前才簽38.2億台幣大約　金塊跳跳人布朗重傷將休養6周

季前才簽38.2億台幣大約　金塊跳跳人布朗重傷將休養6周

當代最強大三元製造機來了　本季簽老將底薪的衛斯布魯克將扛先發

當代最強大三元製造機來了　本季簽老將底薪的衛斯布魯克將扛先發

崔因鎬台灣滑輪溜冰公開賽摘金　一解杭州亞運遭黃玉霖超車遺憾

崔因鎬台灣滑輪溜冰公開賽摘金　一解杭州亞運遭黃玉霖超車遺憾

台灣「羽球王子」好威！　王子維熊本大師賽闖男單4強

台灣「羽球王子」好威！　王子維熊本大師賽闖男單4強

宇宙政大又贏了！狂勝59分　笑擁「跨季51連勝」

宇宙政大又贏了！狂勝59分　笑擁「跨季51連勝」

東京聽奧明日開幕　中華隊赴千年神社參拜祈求順利

東京聽奧明日開幕　中華隊赴千年神社參拜祈求順利

葉宏蔚、詹又蓁挺進熊本大師賽混雙4強　混雙年終總決賽再燃希望

葉宏蔚、詹又蓁挺進熊本大師賽混雙4強　混雙年終總決賽再燃希望

麟榤配挺進熊本大師賽男雙4強　明對決世界第1強敵

麟榤配挺進熊本大師賽男雙4強　明對決世界第1強敵

魔術少主又傷了！班凱羅左側腹股溝拉傷　暫無歸隊時間表

魔術少主又傷了！班凱羅左側腹股溝拉傷　暫無歸隊時間表

差點大四喜！老鷹強森轟31分18籃板14助攻7抄截　領軍撂倒爵士

差點大四喜！老鷹強森轟31分18籃板14助攻7抄截　領軍撂倒爵士

【驚險瞬間】大貨車撞路樹「車箱瞬間解體」！　高雄騎士遭擊落急送醫

熱門新聞

古久保坦言意外遭撤換：為何是這時間點？今離台球員大陣仗送機力挺

夏威夷別墅官司延燒！大谷翔平遭控不當施壓　陣營不排除反向提告

快訊／勇士咖哩大神狂砍49分還飆致勝罰球　柯瑞領軍奪2連勝

道奇高層掛保證　佐佐木朗希2026年鎖定先發輪值

守護者2投捲操縱投球醜聞　美參院對MLB下最後通牒

林家正結束DeNA測試盼挑戰日職！監督讚身體素質驚人待後續通知

讀者回應

﻿

熱門新聞

1古久保驚訝遭撤換：為何是這時間點？

2大谷翔平遭控不當施壓　陣營不排除反向提告

3柯瑞砍49分還飆致勝罰球　勇士2連勝

4佐佐木朗希2026年鎖定先發輪值

5美參院對MLB下最後通牒

最新新聞

1日教頭讚爆澄清湖　台灣香蕉很好吃

2兩戰猛砍95分　柯瑞寫3大神紀錄

3台灣海洋首戰敗　林振賢嘆：從這開始

4哈登51分鐘砍41分　生涯第82次大三元

5黑豹旗武陵女投楊芷寓抓下U18國手出局

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【偶像級臉蛋】韓援啦啦隊女神李藝斌辣跳「魔笛舞」畫面太香啦！

【女神加盟】三上悠亞正式加入啦啦隊幫TPBL夢想家應援

【這畫面太香】KT巫師啦啦隊女神鄭熙靜辣跳超洗腦「魔笛舞」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

王彥程自爆TWICE粉！轉戰韓職親揭關鍵　IG秀韓文名真相曝光

楊昇達.余祥銓聊「粿王」

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

Ariana新加坡宣傳突被男強拉　Cynthia帥氣阻擋被讚爆

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

【爆氣扭打】3學生當街互拉！ 老師急衝救火場面全被拍
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366