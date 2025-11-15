好扛！衛斯布魯克打先發控衛　又砍13分10籃板14助攻大三元

記者杜奕君／綜合報導

沙加緬度國王與明尼蘇達灰狼在15日進行「NBA盃」小組賽交手，本季開打前以老將底薪加盟國王的「大三元製造機」衛斯布魯克（Russell Westbrook），此戰被拔擢擔綱球隊先發主控，而這位37歲老將也不負眾望，全場繳出13分、10籃板、14助攻，生涯第205次大三元數據，可惜國王最終仍以110比124敗給主場灰狼大軍，苦吞近期5連敗。

國王今日選擇將近況不佳的施洛德（Dennis Schroder）放到板凳，改由衛斯布魯克出任先發主控，而衛少整體表現也並未讓球隊失望，全場繳出13分、10籃板、14助攻，完成生涯第205次大三元。至於從板凳出發的施洛德也找到節奏，全場有14分、6籃板、6助攻貢獻。

不過前3節雙方一路拉鋸，灰狼一哥「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）與國王薩波尼斯（Domantas Sabonis）飆分互別苗頭，3節打完灰狼僅以1分領先。

但末節灰狼靠著射手迪文琴佐（Donte DiVincenzo）三分球連發打開僵局，灰狼一波16比2猛攻徹底拉開領先優勢，最終就以14分之差撂倒國王。

灰狼此戰6人得分達雙位數，艾德華茲砍下全隊最高30分外帶4籃板、4助攻、2抄截，末節幫助球隊打開僵局的迪文琴佐則有20分、6籃板、5助攻進帳。

在NBA盃吞下小組賽2連敗，同時也是近期5連敗的國王方面，薩波尼斯拿下全場最高34分外帶11籃板，拉文（Zach LaVine）25分，衛斯布魯克13分、10籃板、14助攻，生涯205次大三元數據不僅獨居史上第1名，更成為繼詹姆斯（LeBron James）之後，史上第2位生涯累積25000分、10000助攻的球員。

▲衛斯布魯克本季首度擔任國王先發主控，就寫下生涯第205次大三元紀錄。（圖／路透）