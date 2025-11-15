快訊／勇士咖哩大神狂砍49分還飆致勝罰球　柯瑞領軍奪2連勝

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士15日作客聖安東尼奧馬刺，進行「NBA盃」小組賽，勇士「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）此戰大發神威，全場砍進9顆三分球在內的49分、4籃板、2抄截，加上終場前6.4秒關鍵致勝兩罰俱中，幫助灣區軍團以109比108撂倒馬刺，在小組賽累積1勝1敗保持晉級機會，同時也拿下近期2連勝。

昨日才傳出將和所屬代言運動品牌UnderArmour在明年正式結束合作關係，預告即將恢復「球鞋自由身」的柯瑞，賽前就穿上「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）的Kobe 6代球鞋進行熱身，引發球迷熱議。

不過柯瑞在正式比賽仍換回個人專屬代言球鞋上陣，且率領勇士在半場打完以47比45取得領先。

不過地主馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）天賦優勢實在太過明顯，他此戰有一次自拋自搶完成空中接力爆扣美技，隨後又在和勇士主力前鋒格林（Draymond Green）激烈卡位中，完成單臂空中接力扣籃，兩人隨後還爆發激烈口角，所幸衝突並未擴大。

但勇士在拉鋸過程中，仍靠著一哥柯瑞領軍突圍，末節還剩下2分11秒時，柯瑞強是三分球破網，讓球隊追到僅1分差距，隨後雙方都有得分進帳，但馬刺仍維持1分領先。

不過終場前6.4秒，勇士柯瑞要到兩罰機會，並且穩定罰進兩分，讓勇士逆轉1分超前，隨後馬刺暫停部署最後一擊，明星主控福克斯（De'Aaron Fox）快速推進後跳投未能命中，勇士就驚險在客場搶下這場關鍵勝利。

勇士贏球後拿下近期2連勝，此戰最大功臣就是王牌球星柯瑞，全場他26投16中，投進9記三分球進帳49分、4籃板、2助攻、2抄截，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）則有21分、8籃板進帳。

飲恨輸球的馬刺方面，溫班亞瑪拿下26分、12籃板、4助攻、3阻攻，福克斯24分、4籃板、10助攻、3抄截。

▲勇士「咖哩大神」柯瑞狂砍49分還飆出致勝罰球，率隊拿下2連勝。（圖／路透）