運動雲

>

快訊／勇士咖哩大神狂砍49分還飆致勝罰球　柯瑞領軍奪2連勝

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士15日作客聖安東尼奧馬刺，進行「NBA盃」小組賽，勇士「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）此戰大發神威，全場砍進9顆三分球在內的49分、4籃板、2抄截，加上終場前6.4秒關鍵致勝兩罰俱中，幫助灣區軍團以109比108撂倒馬刺，在小組賽累積1勝1敗保持晉級機會，同時也拿下近期2連勝。

昨日才傳出將和所屬代言運動品牌UnderArmour在明年正式結束合作關係，預告即將恢復「球鞋自由身」的柯瑞，賽前就穿上「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）的Kobe 6代球鞋進行熱身，引發球迷熱議。

不過柯瑞在正式比賽仍換回個人專屬代言球鞋上陣，且率領勇士在半場打完以47比45取得領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過地主馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）天賦優勢實在太過明顯，他此戰有一次自拋自搶完成空中接力爆扣美技，隨後又在和勇士主力前鋒格林（Draymond Green）激烈卡位中，完成單臂空中接力扣籃，兩人隨後還爆發激烈口角，所幸衝突並未擴大。

但勇士在拉鋸過程中，仍靠著一哥柯瑞領軍突圍，末節還剩下2分11秒時，柯瑞強是三分球破網，讓球隊追到僅1分差距，隨後雙方都有得分進帳，但馬刺仍維持1分領先。

不過終場前6.4秒，勇士柯瑞要到兩罰機會，並且穩定罰進兩分，讓勇士逆轉1分超前，隨後馬刺暫停部署最後一擊，明星主控福克斯（De'Aaron Fox）快速推進後跳投未能命中，勇士就驚險在客場搶下這場關鍵勝利。

勇士贏球後拿下近期2連勝，此戰最大功臣就是王牌球星柯瑞，全場他26投16中，投進9記三分球進帳49分、4籃板、2助攻、2抄截，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）則有21分、8籃板進帳。

飲恨輸球的馬刺方面，溫班亞瑪拿下26分、12籃板、4助攻、3阻攻，福克斯24分、4籃板、10助攻、3抄截。

▲勇士「咖哩大神」柯瑞狂砍49分還飆出致勝罰球，率隊拿下2連勝。（圖／路透）

▲勇士「咖哩大神」柯瑞狂砍49分還飆出致勝罰球，率隊拿下2連勝。（圖／路透）

關鍵字： NBA柯瑞咖哩大神馬刺溫班亞瑪Stephen Curry

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

好扛！衛斯布魯克打先發控衛　又砍13分10籃板14助攻大三元

好扛！衛斯布魯克打先發控衛　又砍13分10籃板14助攻大三元

里夫斯轟31分加唐西奇24分7籃板12助攻　湖人近9戰狂奪7勝

里夫斯轟31分加唐西奇24分7籃板12助攻　湖人近9戰狂奪7勝

還在氣！談交易唐西奇的獨行俠前總管哈里森　諾威斯基：早該開除

還在氣！談交易唐西奇的獨行俠前總管哈里森　諾威斯基：早該開除

季前才簽38.2億台幣大約　金塊跳跳人布朗重傷將休養6周

季前才簽38.2億台幣大約　金塊跳跳人布朗重傷將休養6周

當代最強大三元製造機來了　本季簽老將底薪的衛斯布魯克將扛先發

當代最強大三元製造機來了　本季簽老將底薪的衛斯布魯克將扛先發

崔因鎬台灣滑輪溜冰公開賽摘金　一解杭州亞運遭黃玉霖超車遺憾

崔因鎬台灣滑輪溜冰公開賽摘金　一解杭州亞運遭黃玉霖超車遺憾

台灣「羽球王子」好威！　王子維熊本大師賽闖男單4強

台灣「羽球王子」好威！　王子維熊本大師賽闖男單4強

宇宙政大又贏了！狂勝59分　笑擁「跨季51連勝」

宇宙政大又贏了！狂勝59分　笑擁「跨季51連勝」

東京聽奧明日開幕　中華隊赴千年神社參拜祈求順利

東京聽奧明日開幕　中華隊赴千年神社參拜祈求順利

葉宏蔚、詹又蓁挺進熊本大師賽混雙4強　混雙年終總決賽再燃希望

葉宏蔚、詹又蓁挺進熊本大師賽混雙4強　混雙年終總決賽再燃希望

閩南狼遭陸通緝！到派出所自首「警察不抓我」　提告央視洩漏個資

熱門新聞

古久保坦言意外遭撤換：為何是這時間點？今離台球員大陣仗送機力挺

夏威夷別墅官司延燒！大谷翔平遭控不當施壓　陣營不排除反向提告

快訊／勇士咖哩大神狂砍49分還飆致勝罰球　柯瑞領軍奪2連勝

道奇高層掛保證　佐佐木朗希2026年鎖定先發輪值

守護者2投捲操縱投球醜聞　美參院對MLB下最後通牒

林家正結束DeNA測試盼挑戰日職！監督讚身體素質驚人待後續通知

讀者回應

﻿

熱門新聞

1古久保驚訝遭撤換：為何是這時間點？

2大谷翔平遭控不當施壓　陣營不排除反向提告

3柯瑞砍49分還飆致勝罰球　勇士2連勝

4佐佐木朗希2026年鎖定先發輪值

5美參院對MLB下最後通牒

最新新聞

1日教頭讚爆澄清湖　台灣香蕉很好吃

2兩戰猛砍95分　柯瑞寫3大神紀錄

3台灣海洋首戰敗　林振賢嘆：從這開始

4哈登51分鐘砍41分　生涯第82次大三元

5黑豹旗武陵女投楊芷寓抓下U18國手出局

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【偶像級臉蛋】韓援啦啦隊女神李藝斌辣跳「魔笛舞」畫面太香啦！

【女神加盟】三上悠亞正式加入啦啦隊幫TPBL夢想家應援

【這畫面太香】KT巫師啦啦隊女神鄭熙靜辣跳超洗腦「魔笛舞」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

王彥程自爆TWICE粉！轉戰韓職親揭關鍵　IG秀韓文名真相曝光

楊昇達.余祥銓聊「粿王」

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

Ariana新加坡宣傳突被男強拉　Cynthia帥氣阻擋被讚爆

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

【爆氣扭打】3學生當街互拉！ 老師急衝救火場面全被拍
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366