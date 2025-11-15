兩戰猛砍95分　勇士「咖哩大神」柯瑞寫3大史上神紀錄

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）近兩戰火力全開，繼前役砍下46分後，15日又以單場49分的生猛表現，率隊拿下2連勝。柯瑞也以37歲又246天成為史上連兩戰出賽都砍下至少45分的最年長球員。另外，柯瑞30歲之後累積44場至少單場40分表現、35歲後7次單場至少拿下45分，都是聯盟史上之最表現。

兩天前對上聖安東尼奧馬刺，柯瑞才用單場46分的精彩表現，率隊5分之差贏球止敗，今日勇士再度碰頭黑衫軍，又是一路拉鋸苦戰，最終才靠柯瑞致勝罰球，加上單場49分的生猛表現，拿下精彩勝利。

柯瑞近兩戰場均轟下47.5分，三分球合計投進14顆，成為聯盟史上連兩戰都至少砍下45分的最年長球員。

此外柯瑞在30歲之後，共累積了44場比賽，單場至少拿下40分，正式追平「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），未來將有濃厚機會能夠獨居史上第1。

柯瑞在35歲之後，共累積7場比賽單場得分在45分以上，也正式超越洛杉磯湖人天王球星詹姆斯（LeBron James），成為史上第1人。

目前柯瑞本季出賽11場，場均可攻下28.8分、3.5籃板、3.7助攻、1.5抄截，勇士目前戰績則為8勝6敗，排名西區第8位。

▲勇士「咖哩大神」柯瑞近兩戰合計轟下95分，寫下3大神紀錄。（圖／路透）