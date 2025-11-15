運動雲

攻城獅韓援女神　鄭熙靜、李藝斌合體應援狂吸粉周邊熱銷

▲攻城獅「慕獅女孩」韓援女神鄭熙靜、李藝斌合體應援狂吸粉周邊熱銷。（圖／攻城獅提供）

▲攻城獅「慕獅女孩」韓援女神鄭熙靜、李藝斌合體應援狂吸粉周邊熱銷。（圖／攻城獅提供）

記者杜奕君／綜合報導

新竹御嵿攻城獅15日在本季主場開幕戰以102比85大勝，此戰有5532位球迷入場觀戰，包括專屬啦啦隊Muse Girls兩大韓援女神鄭熙靜、李藝斌在主場合體應援，也讓官方周邊商品銷售額單日突破50萬元，來到552870元之多。另外，由於本季攻城獅推行「浮動票價制」，拜2連勝氣勢，接下來東西側場邊席票價將提升至2500元。

攻城獅在經歷上季墊底局面後，本季力圖振作，開季團隊整體表現令外界耳目一新，今日更是一路壓制強敵新北中信特攻，最終以17分之差贏球，漂亮拿下本季主場開幕戰勝利。

今日為攻城獅主場開幕戰，共吸引5532位球迷進入新竹縣立體育館觀戰，此戰也是風城軍團本賽季開場儀式、形象影片、應援團、賽後慶祝儀式的首次亮相。

新賽季攻城獅只要在主場贏球，即會安排單場MVP在場中進行戰鼓儀式，由MVP帶領全場獅紫軍一起敲響勝利的鼓聲。

另外，攻城獅人氣專屬啦啦隊「Muse Girls」與應援團團長小螞蟻、York、伊恩同樣在主場初登板，攻城獅球團期望能藉由更多元的應援安排，將戰歌、舞蹈的能量傳遞給每一位獅紫軍。

今日攻城獅商品官方銷售額再次突破50萬，熱銷商品為Muse Girls應援毛巾，兩位韓援女孩鄭熙靜與李藝斌也成為場邊一大亮點。

