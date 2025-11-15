運動雲

真的不一樣！高國豪砍19分助攻城獅主場開幕戰大勝　特攻吞3連敗

▲攻城獅高國豪、德魯，特攻謝亞軒、阿巴西、馬可。（圖／TPBL職籃提供）

▲攻城獅高國豪砍下19分幫助球隊贏得本季主場開幕戰勝利。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

新竹御嵿攻城獅15日迎接本季主場開幕戰，風城軍團迎戰本季奪冠呼聲極高的新北中信特攻，近期苦吞2連敗的特攻開賽就面臨命中率不佳狀況，上半場就陷入多達15分落後局面，反觀地主攻城獅力圖擺脫上季墊底爐主決心，此戰4人得分上雙，包括德魯的27分、14籃板，高國豪也貢獻19分，曾柏喻13分、3籃板、8助攻、2抄截，攻城獅最終以102比85大勝。

此戰「閃電軍團」造訪風城，希望避免3連敗命運，不過開賽特攻團隊外線手感低迷，雖然有謝亞軒單節拿下10分，但攻城獅則是多點開花，德魯也有單節10分進帳，首節打完攻城獅以28比18取得雙位數領先。

次節特攻整體命中率仍是持續低迷，僅能靠著馬可內線零星單打苦撐，反觀攻城獅德魯上半場就攻下16分，率隊以52比37大幅超前。

第3節特攻整體攻勢稍稍甦醒，馬可、內馬發揮雙塔優勢，團隊單節得分終於以25比22取得領先，不過3節打完攻城獅仍以12分穩定領先。

末節特攻仍靠著當家射手謝亞軒努力追分，但「風城之子」高國豪挺身而出，與全場手感火燙的德魯攜手穩住節奏，最終攻城獅就以17分之差贏得勝利。

▲謝亞軒砍下24分，但特攻仍苦吞3連敗。（圖／TPBL職籃提供）

▲謝亞軒砍下24分，但特攻仍苦吞3連敗。（圖／TPBL職籃提供）

此戰攻城獅以洋將德魯的27分、14籃板最佳，高國豪19分，曾柏喻13分、3籃板、8助攻、2抄截。至於慘吞3連敗的特攻方面，內馬24分、12籃板、2抄截，馬可18分、16籃板，謝亞軒投進5記三分球進帳24分、5籃板、3助攻、2抄截。

攻城獅今日上半場展現優異團隊防守表現，僅讓對手拿下37分。威森總教練賽後表示，「今天每一位球員都將團隊放在心上，且大家在本週團隊訓練中就展現高積極度的表現，今天在比賽中也都拚盡全力，為攻城獅團隊感到驕傲！」

高國豪延續前一役的好手感，今日拿下19分、4籃板，高國豪表示，「今天在主場出賽感覺非常好，每一位球迷的吶喊聲都是我們的助力。新賽季我對於2號位的角色越來越得心應手，團隊默契與化學效應也都漸入佳境，希望接下來每一場主場賽事都要贏下來！」

攻城獅洋將德魯今日攻下27分、14籃板，目前場均得分為24.4分、13.8籃板。德魯賽後將功勞歸功給團隊，「籃球是5對5的運動，我們把團隊表現視為最重要的目標，沒有隊友就沒有我！」

▲攻城獅德魯再度繳出火燙表現領勝。（圖／TPBL職籃提供）

▲攻城獅德魯再度繳出火燙表現領勝。（圖／TPBL職籃提供）

