CTPBA職業撞球巡迴賽第4站　「柯氏兄弟鬩」牆柯秉中逆轉奪冠

▲柯秉中在2025年CTPBA職業撞球巡迴賽第4站逆轉奪冠、CTPBA職業撞球巡迴賽第4站冠軍戰上演「柯氏兄弟」對決的「兄弟鬩牆」戲碼。（圖／CTPBA提供）

▲柯秉中在2025年CTPBA職業撞球巡迴賽第4站逆轉奪冠。（圖／CTPBA提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025年CTPBA職業撞球巡迴賽第四站冠軍戰複製第2站「柯氏兄弟」對決的「兄弟鬩牆」戲碼，第2站時是哥哥柯秉逸力退弟弟柯秉中摘冠，這次結局反轉由弟弟克服逆境以11比7逆轉，賽後柯秉中笑說，「落後其實沒壓力，反正冠軍都是自家人」。

2025年CTPBA職業撞球巡迴賽，「柯氏兄弟」堪稱最大贏家，前三站都有人闖進最後冠軍戰，首站柯秉中擊敗已故的「火雲邪神」張榮麟，第2站則上演「兄弟鬩牆」由哥哥柯秉逸摘冠，第三站柯秉逸則是不敵張榮麟。

今天（16日）結束的第4站則是弟弟柯秉中成功復仇；結束今年的4站賽事後，總決賽預計於1月初在松菸文創園區盛大展開，屆時賽事獎金至少會是巡迴賽分站的雙倍。

▲柯秉中在2025年CTPBA職業撞球巡迴賽第4站逆轉奪冠、CTPBA職業撞球巡迴賽第4站冠軍戰上演「柯氏兄弟」對決的「兄弟鬩牆」戲碼。（圖／CTPBA提供）

▲柯秉逸此站冠軍賽輸給弟弟柯秉中。（圖／CTPBA提供）

此站冠軍戰，柯秉逸開場就先聲奪人取得3比1領先，後來在4比3之際被柯秉中連趕3局超前形成6比4，柯秉中憑藉著優勢逐步擴大領先，最終以11比7逆轉摘冠，拿下今年巡迴賽的第2冠，也報了第2站敗給哥哥的仇。

冠軍柯秉中賽後談到逆轉奪冠的關鍵時坦言，心情上其實還好，畢竟自己很常跟大哥對戰、練球，沒什麼落後、逆轉的情緒；他接著笑說，「遇到哥哥就是完全沒有得失心了，會覺得冠軍都是自己家的，所以也沒什麼太大的心情起伏，就是希望把球打得好看讓球迷、觀眾看得開心」。

最後柯秉中總結這次第4站的比賽，他自認這次表現得還不錯，雖然前幾場有些許閃失，但整體球運都很不錯；至於屈居亞軍的柯秉逸，他認為兄弟倆在發揮上都還算OK，只是近期兩人都有嘗試打「中式八球」，雖然會面臨打法的調整，但這次轉換上並沒有太大問題，第4站表現還算不錯。

▲柯秉中在2025年CTPBA職業撞球巡迴賽第4站逆轉奪冠、CTPBA職業撞球巡迴賽第4站冠軍戰上演「柯氏兄弟」對決的「兄弟鬩牆」戲碼。（圖／CTPBA提供）

▲CTPBA職業撞球巡迴賽第4站冠軍戰上演「柯氏兄弟」對決的「兄弟鬩牆」戲碼。（圖／CTPBA提供）

