投進三分球送龍蝦、抽帝王蟹　台啤雲豹「豹吃海鮮」主題日登場

▲雲豹推出「豹吃海鮮」主題日，投進三分送龍蝦、抽帝王蟹。（圖／台啤雲豹提供）

記者杜奕君／綜合報導

台啤永豐雲豹將在11月19日(週三)晚間於主場桃園巨蛋交手高雄全家海神，本次主場賽事特別攜手桃園知名海鮮餐廳「河馬水產」，推出「豹吃海鮮」主題日，期盼最相挺的球迷頑張應援搭配最澎湃的海味驚喜，打造豹有感的主場氛圍，邀請桃園球迷一同進場體驗最海的賽事饗宴。

本次「豹吃海鮮」主題日將以滿滿的海味熱情貫穿全場，賽事中場時間將呈現最令人食指豹動的海味美食秀，現場將抽出四位幸運球迷，直接在舞台中央享用「河馬水產」最具人氣的「龍蝦海陸個人鍋」，只要憑KKTIX入場票根就有機會抽中，一起成為海味美食秀的主角！

「豹吃海鮮」主題日當天，雲豹只要投進一顆三分球，就送出一隻龍蝦，若投進四的倍數，更直接升級帝王蟹，所有獎項將以球場現場KKTIX票根抽出，得獎球迷後續至河馬水產消費用餐時即可兌換。

球團攜手「河馬水產」也同步推出獨家勝利好康，只要球隊在該場比賽擊敗海神，並持主場KKTIX門票前往河馬水產內用餐點，即可享受「免費兌換波士頓龍蝦一隻」的澎湃優惠(限量10名)，並可於賽後一個月內兌換，將贏球的喜悅兌換成爲海鮮的極致美味。

為打造海味十足的主場體驗，11月19日(週三)當天中場將進行「螃門走到」互動遊戲，參賽豹迷將戴上螃蟹帽，以螃蟹步橫向帶球前進，最先抵達中線的參賽者即可奪得帝王蟹乙支(需內用、不限金額消費即可兌換)，大受好評的「豹達桃園」里民入場優惠也將持續進行，一起將雲豹主場打造成氣勢磅礡的海味盛宴。

關鍵字： 雲豹TPBL台籃豹吃海鮮主題日

【義大利披薩老闆】拍片公審16名台灣遊客，他道歉：我愛台灣

