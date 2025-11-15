運動雲

CTPBA撞球巡迴賽林口登場　柯秉漢苦戰險勝菲律賓新秀

▲外號「天王殺手」柯秉中曾於首站奪冠。（圖／取自CTPBA）

▲外號「天王殺手」柯秉中曾於首站奪冠。（圖／取自CTPBA）

記者杜奕君／綜合報導

新北市林口九號颱風撞球館今舉辦CTPBA職業撞球巡迴賽年度第4站，吸引88名選手同場競技，台灣本土高手佔80人，另外還有來自日本、菲律賓與越南共8位外籍參賽者。賽事第一天會內賽中，撞球界知名的「柯氏兄弟」柯秉逸與柯秉漢皆以全勝之姿進入下一輪；但「天王殺手」柯秉中意外敗給菲律賓冠軍雷耶斯（Kenneth Harina Reyes），將從敗部重新出發。明天比賽將進入32強單敗淘汰階段，競爭更加激烈。

今年賽事開放女子選手參戰，台灣女子撞球一姐「大眼妹」周婕妤再度挑戰男子職業賽制，雖然上回因國際賽缺席，本次第三度參加卻遭遇強勁對手「少年球王」陳英傑，最終以3比9落敗。

周婕妤坦言，男子賽難度遠高於女子組，光是發球線中區衝球就需要極高準度與大量練習。她透露，今年行程緊湊，8月以來僅有約20天在台灣，多數時間奔波各地參賽，堪稱職業生涯最忙碌的一年。

▲女子職撞「一姐」周婕妤。（圖／取自CTPBA）

▲女子職撞「一姐」周婕妤。（圖／取自CTPBA）

這次比賽也邀請到年僅18歲、剛獲雷耶斯盃MVP的菲律賓新星馬納斯（AJ Manas）參賽。他在會內賽遇上柯氏兄弟老三柯秉漢，經歷一場激烈拉鋸，最終以8比9惜敗。

馬納斯賽後表示，早就聽聞柯氏兄弟實力雄厚，這次比賽讓他深刻體會台灣頂尖撞球的強度，也希望未來能挑戰柯秉逸和柯秉中。他自7歲起投入撞球，曾受菲律賓傳奇雷耶斯（Efren Reyes）與布斯塔曼帝（Francisco Bustamante）指導，學習解球技巧與安全球觀念，並強調選手必須具備紀律。

CTPBA本年度共規劃4場分站賽及1場總冠軍賽，年度積分排名前三者將獲得國外參賽旅費補助，分別為10萬、5萬與3萬元。「天王殺手」柯秉中曾在首站奪冠，第2站也晉級決賽；「撞球王子」柯秉逸則摘下第2站冠軍，第3站冠軍由已故「火雲邪神」張榮麟獲得。年度積分最終排名將在明日第4站結束後揭曉。

▲馬納斯今年曾爆冷擊敗世界第一球王。（圖／取自CTPBA）

▲馬納斯今年曾爆冷擊敗世界第一球王。（圖／取自CTPBA）

關鍵字： CTPBA撞球巡迴賽撞球柯秉漢

利特來台掉進「香菜地獄」 被「香菜產品」瘋狂攻擊XD

