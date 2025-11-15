運動雲

台灣國際滑輪溜冰公開賽　趙祖政最後一舞奪3銀

▲30歲老將趙祖政（右1）今為25年選手生涯畫下終點、台南地主選手年僅19歲黃立昀(前)在5000公尺計分賽爆冷摘金、杭州亞雙金女將施沛妤(中)在500＋D社會大專女子組壓線摘金。（圖／中華民國滑輪溜冰協會提供）

▲30歲老將趙祖政（右1）今為25年選手生涯畫下終點。（圖／中華民國滑輪溜冰協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025台灣國際滑輪溜冰公開賽今(15日)在台南市永大溜冰場進行第三天賽事，共進行500＋D、5000公尺計分和3000公尺接力賽三項，30歲亞運雙金老將趙祖政在5000公尺計分賽「最後一舞」再奪1銀，以3銀奪下成年男子組總排第1獲頒6萬元獎金，風光結束他長達25年的選手生涯。

而擁有地主優勢、年僅19歲「小愛」黃立昀在5000公尺計分賽為地主台南奪下大專社會組首金，這也是黃立昀今年剛升上成人組後的首金；500＋D社會大專女子組上演台灣「黃金女團」對決，由去年7 月才剛從斷腿陰霾中復出的杭州亞運女將施沛妤成功摘金。

9月剛滿30歲的趙祖政，今年在國際賽戰績依舊傲人，不僅在摘下成都世界運動會5000公尺計分賽銀牌；接著轉戰中國北戴河舉行的世界錦標賽，先在公路賽15000公尺長距離淘汰賽奪銀，接著在場地賽10000公尺淘汰賽和5000公尺計分賽再添1銀1銅。

但趙祖政今年在台灣國際滑輪溜冰公開賽，前一天在10000公尺淘汰賽和1000公尺爭先賽都屈居第二，今在3000公尺計分賽也是個人的最後一項比賽，雖然趙祖政在中途試圖突圍一度領頭，但過了幾圈後還是被吞沒，最終僅以1分積分之差再度拿下一面銀牌。

雖然人生最後一場國際賽，趙祖政最終只以3銀落幕，但他並不在意的說，「其實沒有什麼可惜的，比賽本來就這樣啊，有輸有贏，我覺得就是跟人生一樣 ，人生一定會有成功跟失敗，成功就享受它，失敗我們就學著接受然後去改善，然後再進步再重來，這次的比賽就是只想一項接一項把比完，然後去享受最後一場國際賽。」

從5歲開始接觸滑輪溜冰，25年的比賽歷程，讓趙祖政覺得很不可思議的旅途，除了在2018年雅加達亞運、2022年杭州亞運摘下2金1銅外，世錦賽總計拿下1金5銀1銅，之所以會想早早掛靴的原因。

趙祖政說，「體能已大不如前，過去可以一日三戰都不覺得疲憊，但現在是一天比第二項就軟腿，隔天再比就快爆掉。」

另一個原因有現實考量，他說，「因為明年亞運已經沒有滑輪溜冰，國內也會從全運再被拉回全民運，獎金就差了一大截，除非2030年滑輪溜冰能重回亞運，不然就很難靠比賽獎金來維持生活。」幸好從臺灣大學醫學院物理治療研究所畢業，趙祖政說，「預計會待在台北先找診所或工作室做復健師或物理治療師。」

長達25年的選手生涯，趙祖政給選手的建議是「去享受比賽，才不會一直感受到壓力，反而會覺得很好玩、很有趣。」他將壓力轉化為動力，以一顆享受的心去感受每一次起跑、每一次過彎，這份從容與專注，正是他得以在國際賽上克敵制勝的關鍵。

▲30歲老將趙祖政（右1）今為25年選手生涯畫下終點、台南地主選手年僅19歲黃立昀(前)在5000公尺計分賽爆冷摘金、杭州亞雙金女將施沛妤(中)在500＋D社會大專女子組壓線摘金。（圖／中華民國滑輪溜冰協會提供）

▲台南地主選手年僅19歲黃立昀(前)在5000公尺計分賽爆冷摘金。（圖／中華民國滑輪溜冰協會提供）

今在5000公尺積分賽大專社會女子組決賽中好手如雲，除了有亞運雙金好手施沛妤、亞運金牌劉懿萱和今年甫於成都世運奪下3金的哥倫比亞滑輪天后 Gabriela Rueda等名將，但賽程到在中間左右，地主台南大學選手「小愛」黃立昀與北市大李巧容殺出重圍，兩人輪流掩護，最終年僅19歲黃立昀力壓一眾國手李巧容、施沛妤和劉懿萱後，成功為地主摘下第一面大專社會組金牌。

「我自己也很意外！」今年才剛升至成人組的黃立昀上個月才剛在雲林全運未能摘下獎牌，而且這次在賽前還因訓練時摔倒，導致右手臂無法正常擺動，她說，「其實今年狀況並不好，因為一直受傷，8月背腫起來，比賽前幾周摔倒，這支手臂還抬不起來，本來就只想出去搶個幾分，結果衝出去後才發現都沒人想追，結果就拿下面金牌，算是一半幸運一半實力吧！」

黃立昀說，「可以在自己平常訓練的場地上拿到金牌，這對我有更不同的意義，也讓我對未來更有信心！」

在壓軸的500＋D的大專社會女子組決賽中，竟然出現甫於9月在世錦賽奪下3000公尺接力賽銀牌的「黃金女團」劉懿萱、林欣妤、施沛妤、李孟竹4人，竟然一路從預賽和準決賽再一同殺進決賽對決的戲碼，結果施沛妤在最後一圈趁隙突圍而出，最終以46秒343封后，僅以0.03秒打敗杭州亞運接力金牌的隊友兼大學姐李孟竹、劉懿萱。

「這面金牌自是給我一個肯定！」施沛妤說，「因為從全運後訓練量減少再加上最近又一直下雨，狀況並沒有很好下還可以拿到這面金牌，自己也覺得非常難得。」

施沛妤在2023年杭州亞運首次參加成人賽，就以年僅18歲摘下2金一戰成名，但不料在同年參加亞錦賽卻造成右腳骨折，經過開刀加復建整整合休息了8個月，一直到去年7月才復出，她說：「是沒有放棄的念頭，但看到大家一直都在進步，心中還是有焦慮感，剛開始連鞋子都有點穿不上，幸好經過訓練後到今年世錦賽和全運都已經慢慢調整回來。」

▲30歲老將趙祖政（右1）今為25年選手生涯畫下終點、台南地主選手年僅19歲黃立昀(前)在5000公尺計分賽爆冷摘金、杭州亞雙金女將施沛妤(中)在500＋D社會大專女子組壓線摘金。（圖／中華民國滑輪溜冰協會提供）

▲杭州亞雙金女將施沛妤(中)在500＋D社會大專女子組壓線摘金。（圖／中華民國滑輪溜冰協會提供）

