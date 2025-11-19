柯瑞轟34分寫生涯總得分里程碑　勇士仍不敵魔術終止3連勝

記者杜奕君／綜合報導

NBA金州勇士王牌球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）19日又寫下職業生涯嶄新里程碑！在作客奧蘭多魔術之戰，柯瑞狂砍全場最高34分外帶9助攻、3抄截，正式超越退役傳奇球星「半人半神」卡特（Vince Carter），成為NBA史上總得分榜第22名，可惜勇士此戰不敵地主魔術多點開花，最終113比121輸球，也終止近期一波3連勝。

柯瑞今日作客奧蘭多，賽前特別致敬魔術「傳奇雙星」歐尼爾（Shaquille O’Neal）、哈達威（Penny Hardaway）賽前進入球場穿著「俠客」歐尼爾的經典代表作球鞋，隸屬Reebok的「Shaqnosis」鞋款，至於熱身練投則換上「一分錢」哈達威的Nike Air Penny II LE Volt配色球鞋，再次引發球迷熱議。

不過正式比賽再度換回個人專屬「Curry Brand」Series 7球鞋的柯瑞，此戰手感可說相當火燙，他在第2節還剩下3分48秒以招牌三分球勁射破網後，正式超越退役名人堂球星卡特的25728分，獨居NBA歷史總得分榜第22位。

靠著柯瑞上半場就狂砍22分，加上「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）也貢獻16分，勇士半場打完以7分落後緊咬魔術。

但此戰魔術團隊火力大爆發，即便球隊一哥班凱羅（Paolo Banchero）因傷需要長期缺陣，但此戰球隊多點開花，射手班恩（Desmond Bane）領軍出擊，最後決勝期的三分彈奠定勝果，最終就以8分之差在主場贏球，也終止勇士3連勝。

魔術此戰6人得分達雙位數，以班恩的23分外帶6籃板、5助攻最佳，布萊克（Anthony Black）替補貢獻21分，小卡特（Wendell Carter Jr.）17分、12籃板。

勇士方面則以柯瑞23投12中，包含命中7顆三分球在內的34分、3籃板、9助攻、3抄截最佳，巴特勒也有33分、7籃板、4助攻、3抄截貢獻，但除此之外勇士諸將並未給予太多火力支援，僅有格林（Draymond Green）拿下12分、6籃板、6助攻。

▲勇士「咖哩大神」柯瑞轟下34分寫紀錄，站上NBA生涯總得分榜第22位。（圖／路透）