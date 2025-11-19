勇士咖哩大神柯瑞又換鞋了！　這次致敬傳奇「魔術雙星」

記者杜奕君／綜合報導

NBA超級球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）日前正式宣佈將在明年與代言運動品牌Under Armour分道揚鑣，結束多年合作關係，引發全球運動迷熱烈關注。今日勇士作客奧蘭多挑戰魔術，柯瑞賽前進場、熱身時又分別穿上兩位魔術傳奇球星歐尼爾（Shaquille O’Neal）、哈達威（Penny Hardaway）的經典鞋款亮相，引發球鞋迷熱議。

勇士一哥柯瑞其專屬的「Curry Brand」日前傳出將結束與運動品牌Under Armour合作，雙方將在明年推出柯瑞第13代球鞋後，正式結束長達13年的合作關係。

日前柯瑞在即將告別UA消息正式曝光後，就在賽前熱身換上了隸屬NIKE的傳奇球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）的第6代球鞋進行賽前熱身，但比賽過程中仍換穿回自己專屬的系列鞋款。

今日作客魔術之戰，柯瑞賽前選擇穿著的球鞋再度引發熱議關注，他在賽前進場時，穿上了傳奇中鋒「俠客」歐尼爾的經典代表作球鞋，隸屬Reebok的「Shaqnosis」鞋款，搶眼的黑白配色加上年輪式鞋體設計，讓老鞋迷可說是驚喜連連。

至於賽前熱身時，柯瑞則又換上另一位魔術傳奇球星「一分錢」哈達威的Nike Air Penny II LE Volt配色球鞋上場熱身，再次引發外界關注。

但比賽正式開始後，柯瑞再度穿回個人的柯瑞系列球鞋，不過此次賽前致敬傳奇魔術雙星的換鞋舉動，已經讓不少球鞋迷開始期待，下一次柯瑞對陣其他球隊時，又會換上哪些鞋款亮相，也成為球賽之外的另類看點。

▲勇士柯瑞賽前換上兩雙其他品牌球鞋，致敬魔術傳奇雙星引發熱議。（圖／路透）