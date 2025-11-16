運動雲

台灣國際滑輪溜冰公開賽　「滑輪女王」楊合貞領潛培代表隊展佳績

▲「滑輪女王」楊合貞（中左）首度擔任潛培代表隊教練、屏東大學蔡承哲（前）、潛培選手黃立昀(左1)奪下大專社會女子組5000公尺積分賽金牌。（圖／中華民國滑輪溜冰協會提供）

▲「滑輪女王」楊合貞（中左）首度擔任潛培代表隊教練。（圖／中華民國滑輪溜冰協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025台灣國際滑輪溜冰公開賽今(16日) 於台南市永大溜冰場進行最後一天賽程，國小組2000公尺接力和其他組的3000公尺接力賽，在競爭最激烈的大專社會男女組冠軍都被屏東包辦，展現屏東花豹突出的整體實力，而這次賽事也做為2025潛培代表隊的驗收，去年剛退役、初次擔任潛培國家隊教練的「滑輪女王」楊合貞對這批潛培選手的表現也相當滿意。

台灣國際滑輪溜冰公開賽今只進行最後的2000、3000公尺接力賽，主要在測試各隊的平均整體實力，在競爭最激烈的大專社會男、女子組3000公尺接力賽中，屏東花豹再度整體實力，女子組屏東縣體育會溜冰委員會隊伍，以4分32秒331奪冠。

在大專男子組屏東兩支隊伍更是包辦前二，國立屏東大學4分09秒619金牌、屏東縣體育會溜冰委員會4分09秒695銀牌，整體實力都優於台灣各縣市。

「謝謝學長們的幫忙，才讓我們可以順利摘金！」奪下大專社會男子組3000公尺接力賽金牌的第三棒蔡承哲透露，屏東滑輪溜冰都出於花豹俱樂部，目前俱樂部人數大約在100名左右，而且平常都集中在潮州運動公園的屏東國際滑輪溜放場訓練。

▲「滑輪女王」楊合貞（中左）首度擔任潛培代表隊教練、屏東大學蔡承哲（前）、潛培選手黃立昀(左1)奪下大專社會女子組5000公尺積分賽金牌。（圖／中華民國滑輪溜冰協會提供）

▲屏東大學蔡承哲（前）。（圖／中華民國滑輪溜冰協會提供）

蔡承哲說，「目前屏東已經建立出從光春國小和國中、潮州高中到屏東大學的四級制一條龍，選手人數不虞匱乏，同時我們每天早上6點、下午3點半兩次訓練，學長姐都不藏私，會跟我們指導比賽時的戰術和跑法等等，讓我們在無形中就比別人多了一份自信和經驗。」

為期四天的台灣國際滑輪溜冰公開賽，對「滑輪女王」楊合貞更有不同的意義，這位曾經在2017年台北世大運締造5金1銅的傳奇選手，在去年退役後，今年首度接下2025潛培代表隊的國家隊教練重任，今年潛培代表隊共有7男7女，分散在台灣各地。

楊合貞說，「平常大家都是分散在母隊訓練，今年只有在暑假期間跟著國家隊一同集合訓練了兩周，這次的台灣國際滑輪溜冰公開賽就是最後的驗收。」

四天比賽下來，14名潛培選手共計摘下大專組2金、高中組1銀2銅和國中組4金3銅的佳績，楊合貞看起來很率性，但其實非常在意潛培選手的表現。

前三天瘋狂吶喊下，今喉攏已接近全部失聲下，但她還是對潛培選手這次國際賽的表現很滿意說，「劉格鋐、黃立昀都拿下社會大專男女子組5000公尺計分金牌，游元閎拿下大專男子組200和500公尺第四，吳冠霖高中組5000公尺銀牌等等， 這幾位選手年紀都比同組的小，但都勇於挑戰，無畏於大哥哥、大姐姐，這種精神我覺得很棒，整體而言，我這對這批潛培選手有很高的期望，甚至未來可以準備接棒國家隊。」

從「滑輪女王」退役到首度接下潛培代表隊國家教練重任，楊合貞提到剛獲邀接任潛培代表隊教練時的心情，她說，「真的很意外，也非常驚訝。這是一個嶄新且重大的責任。」

面對新一代潛力選手，楊合貞希望帶給他們的不僅是技術，更是一種主動學習與自我超越的精神。她說，「教練可以指導技術，但真正站在賽場上的，是他們自己。我希望他們學會主動分析自己的優缺點，不只是為了獎牌，而是為了成為能不斷突破自己的運動員。」

談到教練職責的重點，她認為「技術訓練」與「心理素質培養」缺一不可。「技術是引擎與零件，心理則是駕駛員。只有兩者兼顧，才能在壓力下發揮極限的速度與穩定。」

雖然潛培代表隊的任務在今天賽事結束後落幕，但楊合貞期許這批台灣潛培選手說，「以熱愛為起點，用信念滑出自己的路。「希望每位選手都能帶著熱情與信念，全力展現自己，不只是為了成績，而是為了那份對滑輪的真心熱愛。」

▲「滑輪女王」楊合貞（中左）首度擔任潛培代表隊教練、屏東大學蔡承哲（前）、潛培選手黃立昀(左1)奪下大專社會女子組5000公尺積分賽金牌。（圖／中華民國滑輪溜冰協會提供）

▲潛培選手黃立昀(左1)奪下大專社會女子組5000公尺積分賽金牌。（圖／中華民國滑輪溜冰協會提供）

關鍵字： 台灣國際滑輪溜冰公開賽滑輪女王楊合貞

【生日最強驚喜】串通集體回家過夜！阿嬤見孫子陸續回來超開心

