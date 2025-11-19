運動雲

本季NBA最狂！　活塞康寧漢25分10助攻領軍「11連勝」

記者杜奕君／綜合報導

最狂「汽車城」回來了！本季NBA開季至今，東區戰績最佳的黑馬勁旅底特律活塞，19日在作客挑戰亞特蘭大老鷹之戰，靠著球隊一哥康寧漢（Cade Cunningham）狂砍25分、6籃板、10助攻，加上「小魔獸」杜倫（Jalen Duren）決勝期關鍵6罰命中，全場也有24分、8籃板、3助攻、2抄截貢獻下，活塞最終120比112擊敗老鷹，喜迎本季聯盟最長11連勝。

上季就已經打出重建氣勢，一舉重返東區季後賽，活塞本季整體表現更上層樓，雖然開季至今遭遇不小的傷兵問題，但球隊一哥康寧漢展現大將之風，率領活塞一路向前挺進，排名甚至高居東區龍頭寶座。

今日作客交手老鷹，活塞在康寧漢與杜倫攜手領軍下，上半場就建立雙位數的13分領先優勢，但老鷹在末節打出一波13比5攻勢順利追近比分，不過活塞杜倫關鍵時刻連續6罰命中，讓活塞最終仍以8分贏球，收下近期的11連勝。

活塞此戰贏球後，開季13勝2敗戰績高居東區首位，這也是他們自2005-06賽季的15勝2敗之後，隊史最佳開季戰績，2005-06賽季活塞最終拿下64勝18敗並且打入東區冠軍賽。

此戰活塞以日前剛剛確定獲得運動品牌Nike續約，並將有個人簽名鞋款問世的康寧漢砍下25分、6籃板、10助攻最佳，他也成為活塞隊史首位能夠連續5戰至少拿下「25分、10助攻」的好手。

另外杜倫砍下24分、8籃板、3助攻、2抄截，射手羅賓森（Duncan Robinson）拿到14分、3籃板、3助攻，單場三分球9投4中。

飲恨輸球的老鷹方面，主力前鋒強森（Jalen Johnson）表現依舊搶眼，進帳25分、8籃板、9助攻、3抄截、1阻攻，亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）24分，奧康古（Onyeka Okongwu）21分，丹尼爾斯（Dyson Daniels）12分、9籃板、6助攻、3抄截。

▲活塞康寧漢砍下25分、10助攻，率隊寫下本季NBA最佳「11連勝」。（圖／路透）

關鍵字： NBA活塞康寧漢杜倫11連勝Cade Cunningham

﻿

