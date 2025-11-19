運動雲

快訊／女神三上悠亞加盟台籃夢想家　應援場次班表正式曝光

▲日本女神三上悠亞加盟台籃夢想家，主場應援班表正式曝光。（圖／取自夢想家IG）

記者杜奕君／綜合報導

日前正式宣佈加盟台灣TPBL職籃福爾摩沙夢想家專屬啦啦隊「Formosa Sexy」的女神三上悠亞，宣布將以參與本季6場主場賽事應援，19日夢想家球團也正式曝光三上悠亞「主場班表」，確定這位永遠的性感女神將參與今年12月27日、12月28日，明年1月17日、1月18日、3月25日、3月27的主場賽事應援。

將披上Formosa Sexy啦啦隊25號球衣的三上悠亞，日前宣布正式加盟台灣職籃舞台的消息一出，迅速引發球迷熱議討論，不過夢想家球團將三上悠亞的應援場次班表視為最高機密，直到今日才正式拍板定案公布。

根據夢想家球團提供資訊，三上悠亞將於今年12月27日、12月28日，明年1月17日、1月18日、3月25日、3月27日現身夢想家主場台中洲際迷你蛋，為夢想家賽事進行應援。

而三上悠亞屆時應援遭遇對手分別是12月27日對上台北台新戰神、12月28日遭遇新北中信特攻，1月17日對決新北國王、1月18日碰上目前聯盟龍頭桃園台啤永豐雲豹。3月25日則交手高雄全家海神，3月27日本季主場最終應援則再次面對新北國王。

