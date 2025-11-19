運動雲

東京聽奧田徑捷報！　中華隊許樂女子100公尺跨欄摘銀

▲田徑女子100公尺跨欄好手許樂決賽中跑出14秒40佳績奪銀。（圖／運動部提供）

▲田徑女子100公尺跨欄好手許樂決賽中跑出14秒40佳績奪銀。（圖／運動部提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）中華代表團今(19)日在田徑場上再傳奪牌消息，我國田徑女子100公尺跨欄好手許樂揮別傷勢陰霾，決賽中跑出14秒40的成績奪得銀牌，也是我代表團的第三面獎牌。

賴清德總統在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異表現，並鼓勵代表團選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

過去一年飽受傷勢困擾的許樂，在國內賽場沉潛一時，為傷勢復原付出許多心力，代表隊王建畯教練在許樂達標取得聽奧參賽資格後，耐心與選手討論，安排長期的復健與訓練計畫。今日重回聽奧賽場，先在上午的預賽以14秒70的成績順利晉級決賽；下午的決賽中再跑出14秒40拿下銀牌，雖無緣在自己最拿手的項目連霸，但也創下個人連兩屆聽奧斬獲獎牌的紀錄。

▲田徑女子100公尺跨欄好手許樂克服傷勢陰霾，站上聽奧舞台展現佳績。（圖／運動部提供）

▲田徑女子100公尺跨欄好手許樂克服傷勢陰霾，站上聽奧舞台展現佳績。（圖／運動部提供）

本屆賽會許樂雖無緣衛冕女子100公尺跨欄金牌，但重回聽奧賽場再獲獎牌，為過去這一年放慢腳步耐心休養傷勢收穫甜美果實，也為後續的參賽及訓練計畫更添信心。

許樂在完成100公尺跨欄的奪牌目標後，本屆賽事還有400公尺跨欄的競賽，也請國人持續關注聽奧賽事，一起為聽奧代表團加油。

▲運動部鄭世忠政務次長(右)現場祝賀許樂(左)奪牌，期勉再接再厲，為自己及國家爭取最高榮譽。（圖／運動部提供）

▲運動部鄭世忠政務次長(右)現場祝賀許樂奪牌，期勉再接再厲，為自己及國家爭取最高榮譽。（圖／運動部提供）

關鍵字： 東京聽奧許樂田徑銀牌跨欄

