被好友誤擊下體　桑尼「蛋蛋的憂傷」賽後笑喊好痛

▲桑尼在場上出現「蛋蛋的憂傷」，表情痛苦倒地。（圖／EASL東超提供）

記者杜奕君／新北報導

再輸就無法前進本季EASL東超6強情況下，新北國王19日在主場與南韓KBL職籃勁旅昌原LG獵隼一路呈現拉鋸激戰，靠著主力洋將桑尼25分、9籃板帶領下，最終93比87贏球，保住晉級6強一線生機。不過此戰第2節桑尼遭對手洋將馬雷誤擊重要部位，出現「蛋蛋的憂傷」，也讓桑尼當場痛苦倒地不起，不過私交甚篤的兩人，賽後則是幽默看待此次意外事件。

賽前在東超C組小組賽1勝2敗的國王，此戰必須全力搶勝，才能保住晉級機會，雖然一度遭對手昌原LG獵隼逆轉以9分領先，但國王仍靠著桑尼、傑登、奧帝加上李愷諺4人出擊，加上王柏智、呂政儒決勝期連續飆進兩記關鍵三分球，最終6分險勝。

不過此戰次節出現另類插曲，國王主戰洋將桑尼在場上拼搏時，不慎遭對手洋將馬雷（Assem Marei）擊中重要部位，桑尼當場表情痛苦倒地出現「蛋蛋的憂傷」，但馬雷當下卻是忍不住偷笑才上前關心桑尼狀況，原因是兩人私下交情相當好，因此誤擊事件讓兩人都覺得相當好笑。

桑尼賽後表示，「我到現在都還在痛！馬雷是我很好的朋友，他在南韓打球很長一段時間，他不是故意打到我的，所以我微笑以對，我其實有想著嘗試打回去！」

至於馬雷則強調，「桑尼是一位傳奇性的球員，在西亞、北非都有很高的知名度，他是一位非常棒的籃球員，我很早之前就知道他這號人物了，我認為他的成就被低估，並未獲得應有的尊重。」

桑尼對此則回應表示，「或許因為巴勒斯坦國家隊不是很強，隊友的競爭力並不是非常高，我打了16年的國家隊，現在我想把時間花在職業隊上，希望和隊友們一起在場上拚搏。」

此戰桑尼投進5顆三分球進帳25分、9籃板、4助攻，馬雷則是19分、16籃板、7助攻、3抄截，兩人都繳出優異表現。

▲桑尼強勢表現捍衛國王主場勝利。（圖／EASL東超提供）