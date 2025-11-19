運動雲

快訊／南韓殺手！　新北國王桑尼25分9籃板東超擊退昌原LG獵隼

▲新北國王桑尼、奧帝、李愷諺，昌原LG獵隼馬雷。（圖／EASL東超提供）

▲新北國王桑尼25分、9籃板領軍捍衛主場勝利。（圖／EASL東超提供）

記者杜奕君／新北報導

新北國王19日在新莊主場迎接EASL東超賽程，對手則是來自南韓KBL職籃的昌原LG獵隼，目前在C組戰績落後的兩隊狹路相逢，國王此戰靠著3洋將發威，桑尼25分、9籃板以及傑登22分，加上奧帝20分、5籃板、3助攻、3抄截攜手合作，最終93比87贏球，本季東超兩度對壘昌原LG獵隼都贏得勝利。

開賽國王就靠主力3洋將開啟攻勢，亞外球員桑尼連續拿下8分帶起氣勢，隨後奧帝三分冷箭破網，傑登快攻切入爆扣又是三分球破網，國王單節三分球6投6中的強勢演出，首節打完以24比22取得領先。

次節國王傑登、桑尼接連遭受衝撞倒地，所幸首節本土球員得分全面掛零的國王，終於有林彥廷、李愷諺接連得分，但昌原LG獵隼鄭仁德三分冷箭命中，又讓球隊追到僅兩分差，不過國王半場打完仍靠奧帝17分、傑登12分以及桑尼的11分，3人包辦40分強勢表現下，以47比43維持領先。

下半場開打後，昌原LG獵隼靠著洋將馬雷（Assem Marei）強勢單打領軍追成52平，隨後老將許日寧三分冷箭命中，昌原LG獵隼本場比賽以57比55首度取得領先。

▲新北國王桑尼、奧帝、李愷諺，昌原LG獵隼馬雷。（圖／EASL東超提供）

▲昌原LG獵隼馬雷此戰有19分、16籃板貢獻。（圖／EASL東超提供）

隨後昌原LG獵隼外線火力展開，趁勢拉開8分領先，但國王此時終於甦醒，一波猛攻反擊靠著傑登連續快攻得手，3節打完終於再度要回1分領先。

末節國王持續加溫，傑登與李愷諺帶起一波10比0攻勢，瞬間拉開11分大幅領先，但昌原LG獵隼又追到僅4分差距，最後關頭王柏智、呂政儒連續底線三分彈破網穩住陣腳，最終國王就以93比87在主場贏球，目前東超小組賽戰績來到2勝2敗，勝率重回5成。

此戰國王以桑尼25分、9籃板最佳，傑登22分，加上奧帝20分、5籃板、3助攻、3抄截，本土球員則是李愷諺13分、3籃板、9助攻、3抄截表現最為出色。

昌原LG獵隼洋將馬雷則拿下19分、16籃板、3抄截，曾效力台北台新戰神的洋將艾力克（Michael Eric）則拿到全隊最高21分，本土球員以老將許日寧的13分最高。

▲新北國王桑尼、奧帝、李愷諺，昌原LG獵隼馬雷。（圖／EASL東超提供）

▲新北飆風玫瑰李愷諺穩定貢獻，捍衛國王東超主場勝利。（圖／EASL東超提供）

