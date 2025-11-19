海神蘇文儒轟31分、布里茲克大三元　雲豹不敗神話破滅吞本季首敗

▲海神蘇文儒砍31分率隊終止6連敗。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

賽前處於「開季6連勝」完美不敗的桃園台啤永豐雲豹，19日主場迎戰賽前處於6連敗低谷的高雄全家海神，此戰海神展現強大贏球決心，主力搖擺人蘇文儒全場狂砍31分、4籃板、3助攻，加上布里茲克加盟第2戰就繳出28分、11籃板、12助攻「大三元」數據，海神最終以112比90大勝，不僅破了雲豹開季完美不敗金身，海神也順利終止6連敗。

近況低迷的海神，今日北上挑戰目前聯盟龍頭雲豹，此戰海神一哥胡瓏貿帶傷回歸上陣，全場貢獻8分、3籃板、6助攻、3抄截。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但海神此戰表現最火燙者，非蘇文儒莫屬，在他上半場就猛砍21分帶領下，海神首節就取得多達17分優勢，半場打完也以61比50壓制雲豹。

下半場開打後，雲豹持續維持領先氣勢，布里茲克、凱帝以及蘇文儒都有強勢表現，海神一度領先多達27分，最終也以22分之差痛宰雲豹。

▲布里茲克砍下大三元數據幫助球隊贏球。（圖／TPBL職籃提供）

海神此戰以蘇文儒15投12中，高達8成的命中率砍下31分、4籃板、3助攻最佳，布里茲克28分、11籃板、12助攻、3抄截，完成個人在TPBL職籃首次大三元，也是聯盟本季繼雲豹克羅馬、新北中信特攻飛克之後，第3位完成大三元好手。

至於開季6連勝遭到終結的雲豹方面，此戰以本土一哥高錦瑋拿下19分、4籃板、7助攻最佳，克羅馬17分、4籃板、4助攻、4抄截，米勒17分、8籃板、3助攻、2抄截。

海神靠著此戰贏球，順利終止6連敗，不過目前3勝7敗仍在聯盟敬陪末座。至於雲豹雖然終止開季6連勝，不過目前6勝1敗仍穩居聯盟例行賽龍頭。

▲雲豹高錦瑋此戰砍下19分。（圖／TPBL職籃提供）