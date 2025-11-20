快訊／林書緯加入中華男籃　備戰世界盃亞洲區資格賽16人正式亮相

▲中華男籃備戰此次FIBA世界盃資格賽，16人國手名單今日正式亮相。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

8月才在亞洲盃男籃賽打出重返8強佳績，中華男籃為備戰2027年卡達FIBA世界盃資格賽，將在11月28日客場交手日本男籃、12月1日在新莊體育館主場迎戰日本男籃。今日中華隊16人名單好手包括陳盈駿、林庭謙、林秉聖、游艾喆、林書緯、阿巴西、盧峻翔、周桂羽、關達祐、曾祥鈞、謝宗融、雷蒙恩、蔡宸綱、譚傑龍、高柏鎧、阿提諾正式現身，希望為本屆世界盃資格賽打出佳績。

2027年卡達FIBA籃球世界盃資格賽即將登場，中華隊首戰將於12月1日晚間七點在新北市新莊體育館，迎戰強敵日本隊，全隊將帶著亞洲盃重返8強的氣勢，再度挑戰國際舞台，總教練圖齊籌組最強陣容，期許中華隊首戰就能先聲奪人，為接下來賽事打出好彩頭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華隊本屆世界盃資格賽為亞洲與大洋洲區，首輪共分為4組，中華隊分在B組，與東亞強敵日本、韓國與中國同組，場場硬戰，分組前三名晉級到第二輪賽事。

賽制為主客場制，中華隊今年先在11月28日前往日本神戶進行客場作戰，再於12月1日回到新莊體育館迎戰日本隊。

中華隊總教練圖齊將再度以完整的技戰術帶領球隊繼續前進，本屆征戰世界盃資格賽，球員名單安排展現企圖心，以旅外球員為主，由效力 CBA 北京首鋼的陳盈駿為首，林庭謙、林秉聖與游艾喆皆在陣中，搭配重返臺灣職籃的阿巴西，以及兩名「新台灣人」高柏鎧與阿提諾供選用，構築中華隊最強戰力。

首度入選的新北國王隊林書緯，過往在台灣籃壇犀利的攻防表現，將成為中華隊在國際賽的一把利刃；效力桃園璞園領航猿的「夜王」盧峻翔，在東超聯賽的表現已經證明國際戰場的實力，也將是中華隊在本次資格賽的重要火力來源。

2027年卡達FIBA籃球世界盃資格賽首戰將於12月1日晚間7點在新北市新莊體育館舉行，中華隊將迎戰日本隊，票價資訊如下，（1）1F 場邊席-對號座：票價3000元（2）1F特區票-對號座：票價1200元（3）1F 特A 區票-對號座：票價1000元（4）2F 普通區票-自由人座：票價500元。