道奇新秀榜第17名　BA評析柯敬賢未來發展、長期定位

▲▼ 柯敬賢與大谷翔平合影 。（圖／柯敬賢提供）

▲柯敬賢（右）。（圖／柯敬賢提供）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

權威棒球媒體《Baseball America》8日公布2026年季前新秀評比更新，其中效力洛杉磯道奇體系的19歲台灣外野手柯敬賢，在球團新秀榜中名列第17名，獲得45分評價、風險等級為平均，調整後評分為35分，被視為具備穩定發展基礎的年輕野手。

道奇於2024年6月自台灣簽下柯敬賢，並先安排他在多明尼加夏季聯盟出賽9場作為適應。經過休賽季調整後，他在2025年迎來首個完整職業賽季，先後於亞利桑那新人聯盟（ACL）與1A出賽。

柯敬賢在ACL層級表現亮眼，以0.445上壘率與1.026 OPS高居聯盟第一，展現成熟的選球能力與擊球品質；不過升上加州聯盟後，面對更高層級投手，他的打擊表現則遭遇一定程度的考驗。

球探報告指出，儘管數據耀眼，柯敬賢在新人聯盟期間仍需要大量細節修正，隨著賽季推進，他逐步調整站姿、修正揮棒軌跡，並開始更頻繁地運用全場方向攻擊，這些改變有效放大了他對好球帶的理解與精準擊中球心的能力。

升上完整賽季層級後，他的選球眼依舊在線，但面對速球與變速球的應對能力出現落差。BA分析，年輕打者對高品質變化球出現掙扎並不罕見，但柯敬賢在賽季後段對速球的適應問題，可能與球探觀察到的棒速下滑有關。

守備方面，他在亞利桑那主要擔任中外野，但在加州聯盟多數時間改守左外野；以目前防守與跑速皆為平均水準的評價來看，長期定位較可能落在左外野。

《Baseball America》認為，柯敬賢2026年預計將回到1A層級持續磨練，重點在於強化對高品質速球與變速球的對抗能力。整體而言，他具備成為「第二級球隊固定先發野手」的樣貌，並保有些許向上發展空間。

【雙門Smart撞上294萬賓士】女駕駛左轉未禮讓　跑旅車頭被撞爛

