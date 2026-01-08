日媒專訪秀流利日語！　台鋼領隊劉東洋曝雄鷹「日台融合」建隊路線

▲台鋼雄鷹領隊劉東洋。（圖／台鋼雄鷹提供）



記者胡冠辰／綜合報導

台鋼雄鷹即將迎接隊史第3年一軍賽季，新賽季網羅多位日籍教練團成員吸引不少日本球迷關注，領隊劉東洋近日接受日媒《Full-Count》受訪時，以流利日語透露自己一路走到現在，起點其實是學生時代對日本職棒的熱愛與長年累積的語言苦功。

劉東洋曾赴日本關西大學研究所留學，他坦言最早學日語的契機，就是想更深入理解日本職棒，他曾透過語言教室與自學累積基礎，但仍覺得不夠，最後下定決心赴日進修。

劉東洋說：「那正好是郭泰源先生、郭源治先生在日本職棒大放異彩的時期；台灣當時也非常流行日本職棒，我會看日本的報紙和雜誌，漢字大概看得懂，但想把更詳細的內容也理解清楚，我想把上面寫的內容全部都弄懂，我心想：這樣有點半吊子啊，還想再多讀一點。於是在大學畢業後服完兵役，就去日本留學了。」

研究所畢業後，劉東洋進入CPBL體系工作，參與官方刊物製作，也撰寫台灣棒球與日本職棒相關內容，之後更調任國際部，成為與NPB溝通的重要窗口。

2022年台鋼雄鷹成軍，球團需要熟悉棒球產業、具國際視野的人才，劉東洋在聯盟層級推薦下出任領隊，球隊陣中包含具NPB資歷的吳念庭（前西武）、王柏融（前日本火腿），同時也有日籍教練加入，讓球隊在訓練與觀念上快速對接更高標準。

談到延攬日職背景戰力的思考，劉東洋強調新球團必須先「被看見」：「因為是新球團，所以需要有知名度的選手，把具有衝擊力的選手放進球隊，也能吸引球迷；吳念庭選手、王柏融選手的存在很大，了解日本棒球的選手與教練，懂得比賽細節的講究、準備的周到，他們把這些傳達給年輕選手，真的非常珍貴，特別是吳念庭選手從高中時代起就在日本打球，我期待他能把日本棒球的優點帶回來。」

劉東洋把自身留日學習與工作經歷，轉化為建隊理念，明確提出「日台融合」作為球隊打造文化與競爭力的關鍵；談到國際賽成果，他也以「世界第一」作為台灣棒球持續進化的佐證。

劉東洋說：「在12強奪冠，就是證明台灣職業棒球正在進步，接下來還要進一步學習日本細膩的棒球，打造更強的球隊。」