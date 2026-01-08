運動雲

BA點評台灣雙投　紅人林盛恩、水手沈家羲新秀定位解析

▲▼林盛恩出席世界棒球經典賽資格賽中華隊開訓。（圖／記者李毓康攝）

▲林盛恩。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

權威棒球媒體《Baseball America》8日公布 2026年季前新秀評比更新，其中兩名來自台灣的投手新秀，效力辛辛那提紅人的林盛恩以及西雅圖水手體系的沈家羲，分別名列各自球團新秀榜單15名與21名，BA也針對兩人不同的養成背景與未來定位進行分析。

紅人農場排名第15名的林盛恩，2022年以120萬美元自台灣加盟美職，最初被球團視為具備投打雙修潛力的發展對象。2024年，他以游擊、三壘為主守備位置，在亞利桑那新人聯盟展現不俗打擊表現，並於橋接聯盟與指導聯盟中開始累積投球經驗。

2025年起，林盛恩幾乎全面轉向投手發展，僅偶爾以指定打擊身分出賽，並在低階1A佛羅里達州聯盟賽季尾聲，5場先發中兩度投出4局無安打內容，展現投手端的可塑性。

球探報告指出，林盛恩過去曾測得97至98英里的球速，但至2025年賽季末，實戰最高球速多落在92至93英里區間。當球速維持在高檔時，他的速球具備優於平均水準的位移特性；若球速下滑，則僅屬邊緣平均等級。

他的高70英里指叉曲球具備明顯縱向落差，被評為above-average球種，另有一顆具備平均水準的變速球，以及與指叉曲球速度帶相近、可向右打者外角橫移的橫掃球。BA認為，儘管並非純投手出身，林盛恩的投球動作具備隱蔽性，且展現超齡的比賽理解能力。

▲沈家羲獲選新人聯盟單月最佳投手。（圖／截自X:Mariners Player Development）

▲沈家羲。（圖／截自X:Mariners Player Development）

另一名入榜的台灣投手，是水手農場排名第21名的沈家羲，他於2024年7月以17萬5000美元自開南大學加盟水手體系，2025年迎來職業初登板，在亞利桑那新人聯盟與低階1A合計投出69.1局，三振與保送差值（K-BB%）達18.3%。

球探指出，沈家羲採用傳統三分之四側投臂角，搭配流暢的抬腿節奏，雖然延伸距離偏短，但能穩定將球送進好球帶。

以伸卡球為主的速球均速落在低90英里，2025年整季好球率達65%，最具威脅性的武器是一顆低80英里的滑球，揮空率接近52%，且常誘使打者追打壞球區；另搭配中80英里的變速球，並嘗試加入約80英里的橫掃球。BA評估，沈嘉熙目前身體條件與經驗仍略低於同齡右投，但6呎3吋的身材仍保有成長空間。

《Baseball America》分析，林盛恩與沈家羲分別代表兩種不同的新秀養成路線，前者的發展關鍵在於能否隨著專注投球訓練，找回過去中90英里以上的球速；後者則需透過增強身體強度與速球生命力，支撐其朝輪值後段先發投手的天花板邁進。兩人皆在2025年展現初步成果，未來數季的身體成長與球質進化，將是決定其最終角色的關鍵。

