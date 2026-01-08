運動雲

交易楊恩只是開始　老鷹擬以到期合約網羅戴維斯

▲獨行俠「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）。（圖／路透）

▲老鷹評估網羅戴維斯。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

在正式送走當家球星楊恩（Trae Young）後，亞特蘭大老鷹的重建藍圖迅速浮上檯面，根據記者西德里（Evan Sidery）最新爆料，老鷹已將補強目標鎖定在戴維斯（Anthony Davis），並計畫以到期合約為主軸，評估是否能促成另一筆重磅交易。

西德里指出，老鷹有意以波辛基斯（Kristaps Porzingis）、肯納德（Luke Kennard）等到期合約作為交易包裹核心，嘗試換取戴維斯的加盟。此一操作方向，顯示老鷹正試圖在短時間內騰出薪資彈性，同時為防守端引進具影響力的支柱型球星。

▲▼老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲老鷹與楊恩分道揚鑣。（圖／達志影像／美聯社）

在送走楊恩後，老鷹的球隊定位也出現明顯轉向。西德里分析，亞特蘭大過去多年圍繞楊恩的進攻火力與持球主導模式建隊，但防守端始終難以彌補其先天劣勢，如今球團高層傾向改走「防守優先」的建隊方向，重塑球隊文化與場上風格。

回顧稍早交易，老鷹將全明星後衛楊恩送往華盛頓巫師，換回資深後衛麥卡倫（CJ McCollum）以及基斯珀特（Corey Kispert）。其中，麥卡倫合約將於本季到期，年薪約3060萬美元，對老鷹而言不僅補上即戰力，也為後續操作保留高度彈性。

球團內部普遍認為，隨著強森（Jalen Johnson）逐步成長為側翼核心，老鷹未來將以鋒線與防守體系為進攻發起點，而非單一後衛主導。若能成功評估並推進戴維斯相關交易，亞特蘭大勢必將迎來另一個截然不同的時代轉折。

