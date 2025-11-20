快訊／闖蕩台籃10年正式穿上中華隊球衣　林書緯：我非常驕傲

▲林書緯首度穿上中華男籃隊服，直言感到非常驕傲。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

自2015年起闖蕩台灣籃壇10年之久，現年33歲的新北國王主力控衛林書緯，20日終於正式穿上中華男籃球衣，以2027年卡達FIBA籃球世界盃資格賽，中華隊「16人培訓國手名單」成員身分亮相。生涯首度穿上中華男籃球衣，林書緯笑說，「很興奮，能夠穿上中華台北的隊服，我感到非常驕傲！」

自2015年於漢密爾頓學院畢業後，林書緯就從美國來台打球，經歷SBL超級籃球聯賽、ABL東南亞職籃聯賽，再到台灣PLG職籃、TPBL職籃，林書緯如今早已成為台灣職籃的明星控衛代表人物，日前他也正式取得FIBA國際籃總認證，可以「本土球員」身份代表中華男籃出賽。

此次世界盃男籃亞洲區資格賽，林書緯也正式列入16人培訓國手名單，今日賽事記者會上他笑說，「我跟其他隊友都還沒有那麼熟，需要慢慢找到默契！」

今日首度穿上中華隊專屬隊服亮相，胸前的「CHINESE TAIPEI」字樣格外顯眼，林書緯強調，「能穿上中華隊的球衣，我真的很興奮，能夠代表中華隊也讓我感到非常驕傲。」

▲林書緯此次入選中華男籃世界盃資格賽16人國手名單。（圖／記者杜奕君攝）