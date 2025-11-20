運動雲

>

快訊／闖蕩台籃10年正式穿上中華隊球衣　林書緯：我非常驕傲

▲中華男籃林書緯、林秉聖。（圖／記者杜奕君攝）

▲林書緯首度穿上中華男籃隊服，直言感到非常驕傲。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

自2015年起闖蕩台灣籃壇10年之久，現年33歲的新北國王主力控衛林書緯，20日終於正式穿上中華男籃球衣，以2027年卡達FIBA籃球世界盃資格賽，中華隊「16人培訓國手名單」成員身分亮相。生涯首度穿上中華男籃球衣，林書緯笑說，「很興奮，能夠穿上中華台北的隊服，我感到非常驕傲！」

自2015年於漢密爾頓學院畢業後，林書緯就從美國來台打球，經歷SBL超級籃球聯賽、ABL東南亞職籃聯賽，再到台灣PLG職籃、TPBL職籃，林書緯如今早已成為台灣職籃的明星控衛代表人物，日前他也正式取得FIBA國際籃總認證，可以「本土球員」身份代表中華男籃出賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次世界盃男籃亞洲區資格賽，林書緯也正式列入16人培訓國手名單，今日賽事記者會上他笑說，「我跟其他隊友都還沒有那麼熟，需要慢慢找到默契！」

今日首度穿上中華隊專屬隊服亮相，胸前的「CHINESE TAIPEI」字樣格外顯眼，林書緯強調，「能穿上中華隊的球衣，我真的很興奮，能夠代表中華隊也讓我感到非常驕傲。」

▲中華男籃林書緯、林秉聖。（圖／記者杜奕君攝）

▲林書緯此次入選中華男籃世界盃資格賽16人國手名單。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 林書緯中華男籃中華隊世界盃資格賽台籃新北國王

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／林書緯加入中華男籃　備戰世界盃亞洲區資格賽16人正式亮相

快訊／林書緯加入中華男籃　備戰世界盃亞洲區資格賽16人正式亮相

海神蘇文儒轟31分、布里茲克大三元　雲豹不敗神話破滅吞本季首敗

海神蘇文儒轟31分、布里茲克大三元　雲豹不敗神話破滅吞本季首敗

被好友誤擊下體　桑尼「蛋蛋的憂傷」賽後笑喊好痛

被好友誤擊下體　桑尼「蛋蛋的憂傷」賽後笑喊好痛

快訊／南韓殺手！　新北國王桑尼25分9籃板東超擊退昌原LG獵隼

快訊／南韓殺手！　新北國王桑尼25分9籃板東超擊退昌原LG獵隼

東京聽奧桌球再傳佳績　中華隊兩面銅牌進帳

東京聽奧桌球再傳佳績　中華隊兩面銅牌進帳

東京聽奧中華射擊代表隊　10公尺空氣手槍混團奪銀

東京聽奧中華射擊代表隊　10公尺空氣手槍混團奪銀

東京聽奧田徑捷報！　中華隊許樂女子100公尺跨欄摘銀

東京聽奧田徑捷報！　中華隊許樂女子100公尺跨欄摘銀

快訊／迎接生涯第23季！詹皇本季首秀　狂送12助攻率湖人15分大勝

快訊／迎接生涯第23季！詹皇本季首秀　狂送12助攻率湖人15分大勝

快訊／女神三上悠亞加盟台籃夢想家　應援場次班表正式曝光

快訊／女神三上悠亞加盟台籃夢想家　應援場次班表正式曝光

PLG職籃之王誕生！　盧峻翔破紀錄生涯第7度奪單月MVP

PLG職籃之王誕生！　盧峻翔破紀錄生涯第7度奪單月MVP

【天天背金庫上學】書包當豬公用？媽打開驚見滿滿零用錢

熱門新聞

美媒曝道奇鎖定「台灣頂尖投手」　徐若熙呼聲最高

台灣被看扁！　WBC奪冠賠率「倒數第5」

台鋼雄鷹宣布5位不續約名單　「擴編選秀」張喜凱入列

真美子「完美MVP妻」！日媒曝暖心舉動　與大谷合體代言可期

韓職震撼彈！姜白虎不去大聯盟　 4年破2億台幣加盟韓華鷹

美國男籃最大危機！　洛杉磯奧運詹皇、柯瑞表態參賽機率低

讀者回應

﻿

熱門新聞

1美媒曝道奇鎖定「台灣頂尖投手」

2台灣被看扁！　WBC奪冠賠率「倒數第5」

3台鋼雄鷹宣布5位不續約名單

4真美子話題度暴衝　夫妻廣告合體近了？

5姜白虎不去大聯盟　 確定加盟韓華鷹

最新新聞

1曾總情蒐日韓戰力：韓新秀爆發、日戰力成熟

2兩度碰和平慘案　陳盈駿期待再戰日本

3費仔、龍仔要打WBC　旅外返台有變數?

4鶯歌工商晉黑豹旗8強

5林昀儒、鄭怡靜5局逆轉勇闖4強

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

【天天背金庫上學】書包當豬公用？媽打開驚見滿滿零用錢

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

【全校救一人】國小老師跑操場昏倒命危！師生鬼門關前搶命

【心情不好就動手？】退休男鐵鎚殺妻！ 犯後到警局雙手平舉自首

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366