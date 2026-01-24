仲裁談崩就會被賣？　史庫柏案「差太大」反而讓交易更難發生

▲史庫柏（Tarik Skubal）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／深度報導

除非出現意外交易，連兩屆美聯賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）預計將在數週後現身佛羅里達州雷克蘭的老虎春訓營，並於台灣時間3月26日在聖地牙哥的開幕戰掛帥先發；眼前唯一的變數，並非去向，而是他的薪資數字。

近期外界高度關注老虎與史庫柏可能走向薪資仲裁聽證會，雙方提出的年薪金額差距高達1300萬美元（老虎1900萬、史庫柏3200萬），引發不少揣測；然而這名王牌左投的身分與定位並未因此動搖，他依舊是老虎輪值核心，而仲裁結果也不被認為會改變這一事實。

事實上，這樣的薪資落差並不代表史庫柏即將被交易。相反的，根據《Tigers Beat 》報導提及，聯盟多名競爭球隊高層私下指出，如此巨大的不確定性反而提高交易難度；休賽季進入尾聲，各隊薪資結構與年度預算大致底定，在距離開季如此接近的時間點，1300萬美元的浮動空間，往往是球團所不願承擔的風險。

另一方面，即便史庫柏最終在仲裁中勝出、創下紀錄薪資，也不太可能迫使老虎在報酬縮水的情況下交易他；市場上原本可能評估出手的球隊，近來多已轉向其他補強方向，包括紐約大都會交易得到佩拉塔（Freddy Peralta）、波士頓紅襪簽下蘇亞雷斯（Ranger Suárez），以及德州遊騎兵換回戈爾（MacKenzie Gore）。

此外，道奇棒球營運總裁佛里德曼（Andrew Friedman）本週也公開表示，球隊目前並不打算再補進先發投手，使得真正具備動機、資本與農場深度、能在此時提出具吸引力報價的球隊已所剩無幾。

若從歷史經驗來看，仲裁聽證會本身，並不必然影響球隊與球員之間的長期關；兩年前多倫多藍鳥便曾與重砲手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）歷經類似情境，當時小葛雷諾在僅繳出1.8bWAR的賽季後，於仲裁程序中提出1990萬美元年薪，藍鳥則為1805萬美元，雖然差距不若史庫柏案巨大，但由於距離他潛在成為自由球員僅剩兩年，該案同樣備受關注。

最終，仲裁小組裁定支持小葛雷諾，創下仲裁聽證會判給最高薪資的紀錄；不過，藍鳥在整個過程中仍刻意維持專業界線，避免影響未來談判空間。

▲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。（圖／路透）



藍鳥總經理阿特金斯（Ross Atkins）事後受訪時強調，球隊在仲裁程序中的角色相當有限：「我不會在仲裁官面前爭論案件，除了我們會把認為可能帶有個人色彩的內容拿掉之外，其他部分其實與我們關係不大；那就是我們能表達意見的地方。」

「絕大部分的工作都是由專業律師完成，而我們真正專注的，是確保整個過程沒有任何事情變成個人問題，我們也相信所有內容都會被以專業角度看待。」

藍鳥與小葛雷諾隔年冬天成功在交換薪資數字期限前，達成一年2850萬美元的合約，避免再次進入仲裁；三個月後，球團更宣布與他完成一紙14年總值5億美元的史詩級延長合約，當年的仲裁爭議早已被淡忘。

雖然藍鳥與小葛雷諾的仲裁時點，較老虎與史庫柏目前的情況早了一年，但史庫柏身為大聯盟球員工會執行委員會成員，對這套制度與商業運作並不陌生；老虎方面同樣清楚，如何將場上表現與合約談判切割看待。

但這並非理想狀況，也正是老虎多年來盡量避免仲裁案件真的走上聽證會的原因，包括2015年普萊斯（David Price）以1975萬美元寫下至今仍未被打破的仲裁投手最高薪紀錄；但這並不代表關係破裂，更不等同於史庫柏即將離隊。