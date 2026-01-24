不急著找東家！薛澤願等開季後簽約　受訪點出關鍵

▲Max Scherzer。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

三屆賽揚獎得主薛澤（Max Scherzer）新球季將續戰大聯盟；他日前已表態，目標是在2026年繼續投球，但對於自由球員合約的簽署時間並不急迫，甚至不排除等到開幕戰之後再做決定，只為等待最適合的機會延續生涯。

薛澤近日接受《The Athletic》訪問時表示，目前身體狀況良好，隨時都能簽約，但他願意耐心等待，看看是否有自己理想的球隊在開季後出現輪值空缺；他強調，重點不在速度，而是「對的時機與對的球隊」。

這樣的操作模式在大聯盟並非首例；名投克萊門斯（Roger Clemens）曾在2006年與2007年分別等到5月，才與太空人與洋基完成簽約，馬丁尼茲（Pedro Martínez）也在2009年7月才與費城人達成協議，皆為老將彈性調整生涯規劃的經典案例。

儘管薛澤並未透露心儀球隊名單，但外界普遍認為，他將以「爭冠機會」作為首要考量；若順利出賽，2026年將是他生涯第19個大聯盟賽季，而再添一座世界大賽冠軍，無疑是其職涯末期的重要目標。

薛澤在2025年以一年1550萬美元合約效力藍鳥，例行賽表現並不順遂，連續第2年受到傷勢影響，缺席大量場次，最終繳出5.19防禦率，寫下個人生涯最差。

不過，他在季後賽仍展現老將價值，先發3場防禦率3.77，特別是在世界大賽第7戰對決道奇時，投出4.1局僅失1分的關鍵內容；可惜藍鳥最終惜敗洛杉磯，薛澤也因此與生涯第3枚冠軍戒指擦肩而過。

外界認為，這樣的遺憾結果，正是促使薛澤選擇至少再戰一年的關鍵原因；隨著2026年賽季逐漸逼近，這位傳奇強投的下一站動向，勢必成為各界關注焦點。