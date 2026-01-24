運動雲

雙城持續補強牛棚右投　傑佛斯確立主戰捕手地位

▲傑佛斯（Ryan Jeffers）。（圖／達志影像／美聯社）

▲傑佛斯（Ryan Jeffers）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

明尼蘇達雙城近期持續調整戰力，儘管牛棚實力相較一週前已有明顯提升，但球團高層坦言仍未到位，補強工程仍在進行中；雙城已接近完成左投羅傑斯（Taylor Rogers）以及捕手兼一壘手卡拉提尼（Victor Caratini）的合約，球團明確表示，這不會是休賽季最後一步。

根據MLB官網報導，多位雙城高層在年度媒體午宴中透露，球隊薪資結構仍保有彈性，可望再為大聯盟名單添補戰力，其中牛棚右投被視為當前最優先補強方向。

雙城在去年交易截止日前送走多達5名主力後援投手，導致下半季牛棚戰力吃緊；除羅傑斯外，球隊也已透過交易換來右投奧茲（Eric Orze），並預期部分先發新秀將轉任後援角色，但球團仍希望至少再補進一名右投，理想狀況是能在比賽後段關鍵局數登板的人選。

雙城總經理佐爾（Jeremy Zoll）直言，牛棚仍是球隊最明確的升級空間；「我認為，這是目前我們最明顯可以找到方法、提高球隊底線並整體升級的地方，所以我們會持續努力，把各種可能性梳理清楚；當然，交易機會也隨時可能出現，隨著聯盟其他球隊的動作逐漸展開，交易市場也開始熱絡起來，不論是自由市場還是交易，我們都會在接下來幾週持續推進，看看最終結果。」

至於薪資空間是否足以支撐進一步補強，雖然球團未明言數字，但佐爾與雙城老闆波拉德（Tom Pohlad）皆強烈暗示仍有操作餘地；波拉德表示：「我們會繼續努力，畢竟在開幕戰之前，時間都還沒結束，過去德瑞克（雙城棒球與商業營運總裁法爾維，Derek Falvey）就有在較晚時候補進戰力的經驗，我相信未來你們也還會看到這樣的動作，我們很清楚，牛棚必須持續改善，也會以機會主義的方式，尋找能在整個場上提升戰力的創意拼圖。」

儘管雙城以兩年合約簽下卡拉提尼，總教練謝爾頓（Derek Shelton）近日明確表示，傑佛斯（Ryan Jeffers）仍將是球隊的主戰捕手，預計本季蹲捕場次將超過100場；謝爾頓說道「傑佛斯會是我們的第一捕手，我們已經和卡拉提尼談過這個規劃，我們的想法是，卡拉提尼是一名我們認為具備前線等級實力的球員，能在傑佛斯之後出賽，同時他也可以守一壘，甚至擔任指定打擊；能夠把他加入我們的團隊，真的讓人非常興奮。」

