大聯盟首K林子偉！黎克從阪神轉戰兄弟　日媒曝曾喊話返日意願高

▲ 黎克（Nick Nelson） 。（圖／兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟22日宣布與前阪神虎洋投黎克完成合約協議，補強新球季投手戰力。日本媒體《Baseball Channel》指出，黎克上季在阪神表現亮眼，返美時曾公開表達「非常想再回到阪神」的高度續留意願，但最終雙方未能達成共識，新球季轉戰中華職棒舞台。

黎克上季效力阪神虎主要擔任後援投手，出賽23場，繳出2勝1敗、7次中繼成功、防禦率1.93的穩定成績，球季初更曾連續13場登板無失分，對阪神提前封王功不可沒。日媒分析指出，阪神球團對其表現給予高度評價，但因整體洋將配置與戰力規劃考量，未能留下這位右投戰力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日媒也提到，中信兄弟看中黎克在日本職棒展現的穩定度與多功能性，除後援角色外，也不排除讓他轉任先發。兄弟隊現任總教練為前阪神名將平野惠一，投手教練則是曾效力洋基的大聯盟名投王建民，對黎克而言，教練團成員與其過往旅日、美經歷皆頗具淵源。

黎克具備完整的大聯盟資歷。2020年因疫情影響，小聯盟賽季全面停擺，當時年僅24歲的他被洋基列入可出賽名單，並於美國時間8月1日迎來大聯盟生涯初登板。該役洋基先發投手田中將大僅投2.2局退場，黎克在第5局接替登板，生涯首位面對的打者正是台灣好手林子偉，雙方首次交手，黎克連投3顆直球，成功三振對手，留下深刻的大聯盟初登板紀錄。