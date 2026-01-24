運動雲

文東珠載回家！王彥程盼盡快融入韓華　談WBC對決隊友還秀韓文

記者楊舒帆／綜合報導

王彥程今年將展開旅韓生涯，日前返回韓國與韓華鷹會合，隨後再前往澳洲墨爾本進行春訓。韓華鷹官方頻道發布影片，王彥程受訪時分享與韓華鷹首次見面的感想，也提到日前參與WBC集訓，隊內氣氛相當不錯。

王彥程在休息室與新隊友打招呼，互動氣氛熱絡。他坦言：「有點緊張，也有點陌生，但我相信可以用最快的方式融入大家。」被問到印象最深刻的隊友時，王彥程秒回：「剛剛（文）東珠有載我回家。」

韓國職棒單周多為6場比賽，投手以5人輪值為主，談到未來競爭先發的挑戰，王彥程表示：「聽說韓國輪值是休息5天，之前在日本是休息6、7天，所以今年特別針對重量訓練加強，希望能用更強壯的身體來面對賽季。」

至於入選WBC中華隊，王彥程則說：「雖然時間不長，但隊內氣氛很歡樂、很開心。」若順利的話，未來還有機會在國際賽場遇到現在的隊友，「對我來說就是一個很好的經驗。」

談到春訓目標，他期待能盡快與新隊友打成一片，也會與教練團討論賽季中需要注意的細節。最後他對著鏡頭用韓文表示：「잘 다녀오겠습니다！」（譯：我會順利完成春訓再回來的！）

