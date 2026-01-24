菅野智之否認回日職　親談未來動向：做好準備、耐心等待大聯盟機會

運動雲

▲菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

根據日媒《日刊體育》報導，菅野智之親自說明未來動向，上季效力巴爾的摩金鶯、目前仍是自由球員的菅野，23日透過朝日電視台節目《報道ステーション》首度對外完整談及目前狀況，明確否認重返日本職棒的可能性，並表示將「做好最萬全的準備耐心等待」。

菅野智之去年完成大聯盟生涯首季，從開幕起一路站穩先發輪值，單季拿下10勝，展現仍具競爭力的身手；不過在賽季結束後成為自由球員，新球季的落腳處至今仍未確定。

談到目前的進度，菅野在節目中透露，自己已與多支球隊接觸，但整體市場動向偏慢，「現在確實有和各種球隊透過Zoom等方式進行交流，也是在等待報價的狀態；不過今年的市場流動真的比較慢，現階段我能說的，就只有好好做好最萬全的準備，然後耐心等待。」

外界關注他是否可能回到日本球界發展，對此菅野語氣相當明確，直接否認相關可能性，「我真的完全沒有考慮回到日本。」

他也進一步說明自己對大聯盟的認知與心境轉變，「雖然在大聯盟才一年，但即便如此，我也覺得自己多少已經了解了一些；因此從這個意義上來說，我認為今年或許就是關鍵的一年。」

即使未能在短時間內確定去向，菅野仍強調自己對棒球的態度不會改變，「就算到了2月還沒有決定，狀況也不會有什麼不同，我還是會繼續打棒球。」

談到近期日本棒壇多位資深球員引退，菅野最後也分享了自己的心境變化，「像是長野選手引退了，今年澤村選手也引退了，在聽到這些人的故事之後，我的心境也逐漸轉變，開始覺得能多投一年是一年，希望可以投得越久越好。」

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

