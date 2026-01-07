湖人雙星好威！詹皇、唐西奇都轟30分　紫金大軍賞鵜鶘8連敗

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區人氣勁旅洛杉磯湖人，今日作客踢館挑戰紐奧良鵜鶘，湖人雙星詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）同場飆分，兩人單場都轟下30分的強勢表現，幫助湖人以111比103逆轉擊敗鵜鶘，湖人拿下近期一波3連勝，至於西區爐主鵜鶘則苦吞8連敗。

▲湖人詹姆斯轟下30分，領軍逆轉勝鵜鶘。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽前處於7連敗，目前戰績排名西區墊底的鵜鶘，今日主場迎戰湖人來訪，此戰鵜鶘開賽打來有板有眼，墨菲三世（Trey Murphy III）火力大爆發，半場打完幫助鵜鶘以54比51小幅領先。

湖人方面，上半場唐西奇、詹姆斯火力輸出相當穩定，兩人分別有16分及15分進帳。

下半場墨菲三世持續火燙手感，第3節個人12投8中狂砍20分，也讓鵜鶘3節打完持續握有7分領先優勢。

但湖人末節持續追分，詹皇開局連續投進兩顆三分球，讓湖人氣勢大振順利逆轉，加上唐西奇也連續助攻串聯球隊，湖人就在雙星「開外掛」加持下，最終逆轉以8分收勝。

湖人全場以唐西奇的30分、10助攻，以及詹姆斯30分、8籃板、8助攻最佳，中鋒艾頓（Deandre Ayton）貢獻18分、11籃板、3助攻、2阻攻。

飲恨輸球吞下8連敗的鵜鶘方面，墨菲三世全場26投14中，砍進6記三分球進帳全場最高42分外帶5籃板、3助攻，「胖虎」威廉森（Zion Williamson）則是15分、4籃板、5助攻。

▲鵜鶘墨菲三世此戰狂轟42分仍輸球。（圖／達志影像／美聯社）