運動雲

>

湖人雙星好威！詹皇、唐西奇都轟30分　紫金大軍賞鵜鶘8連敗

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區人氣勁旅洛杉磯湖人，今日作客踢館挑戰紐奧良鵜鶘，湖人雙星詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）同場飆分，兩人單場都轟下30分的強勢表現，幫助湖人以111比103逆轉擊敗鵜鶘，湖人拿下近期一波3連勝，至於西區爐主鵜鶘則苦吞8連敗。

▲湖人詹姆斯、鵜鶘墨菲三世。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯轟下30分，領軍逆轉勝鵜鶘。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽前處於7連敗，目前戰績排名西區墊底的鵜鶘，今日主場迎戰湖人來訪，此戰鵜鶘開賽打來有板有眼，墨菲三世（Trey Murphy III）火力大爆發，半場打完幫助鵜鶘以54比51小幅領先。

湖人方面，上半場唐西奇、詹姆斯火力輸出相當穩定，兩人分別有16分及15分進帳。

下半場墨菲三世持續火燙手感，第3節個人12投8中狂砍20分，也讓鵜鶘3節打完持續握有7分領先優勢。

但湖人末節持續追分，詹皇開局連續投進兩顆三分球，讓湖人氣勢大振順利逆轉，加上唐西奇也連續助攻串聯球隊，湖人就在雙星「開外掛」加持下，最終逆轉以8分收勝。

湖人全場以唐西奇的30分、10助攻，以及詹姆斯30分、8籃板、8助攻最佳，中鋒艾頓（Deandre Ayton）貢獻18分、11籃板、3助攻、2阻攻。

飲恨輸球吞下8連敗的鵜鶘方面，墨菲三世全場26投14中，砍進6記三分球進帳全場最高42分外帶5籃板、3助攻，「胖虎」威廉森（Zion Williamson）則是15分、4籃板、5助攻。

▲湖人詹姆斯、鵜鶘墨菲三世。（圖／達志影像／美聯社）

▲鵜鶘墨菲三世此戰狂轟42分仍輸球。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人唐西奇詹姆斯詹皇鵜鶘莫非三世LeBron James

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

NBA明星賽第2輪票選結果出爐　湖人金童唐西奇蟬聯票王

NBA明星賽第2輪票選結果出爐　湖人金童唐西奇蟬聯票王

日本小巨人光榮重返NBA　河村勇輝再和公牛簽雙向合約

日本小巨人光榮重返NBA　河村勇輝再和公牛簽雙向合約

人形立牌競標賣5.2萬元　Fubon Angels李晧禎妙回：錢包還好嗎？

人形立牌競標賣5.2萬元　Fubon Angels李晧禎妙回：錢包還好嗎？

CTPBA職撞冠軍戰台菲對決　撞球王子柯秉逸大逆轉奪冠

CTPBA職撞冠軍戰台菲對決　撞球王子柯秉逸大逆轉奪冠

CTPBA職業撞球年度總冠軍戰　台將6人晉級8強賽

CTPBA職業撞球年度總冠軍戰　台將6人晉級8強賽

頒罰不還口獎遭懲處　武漢女籃竟繳「雙倍罰金」給WCBA

頒罰不還口獎遭懲處　武漢女籃竟繳「雙倍罰金」給WCBA

游刃有餘！王世堅職籃開球　特攻爭議判決吞敗裁判遭噓爆

游刃有餘！王世堅職籃開球　特攻爭議判決吞敗裁判遭噓爆

快訊／和野獸同日回歸　辛特力大讚：林志傑是真正領袖

快訊／和野獸同日回歸　辛特力大讚：林志傑是真正領袖

快訊／開賽15秒就飆招牌「野獸三分球」　林志傑曝秘訣：保持訓練

快訊／開賽15秒就飆招牌「野獸三分球」　林志傑曝秘訣：保持訓練

和辛特力攜手回歸就以38分大勝　林志傑感性喊話：意義重大的一天

和辛特力攜手回歸就以38分大勝　林志傑感性喊話：意義重大的一天

華莎承認「對朴正民心動」　害羞：前輩真的超帥的

熱門新聞

去年道奇世界大賽關鍵英雄　狄恩被巨人撿走後又遭DFA

CTPBA職撞冠軍戰台菲對決　撞球王子柯秉逸大逆轉奪冠

大谷翔平2026年「最強運勢」連奪第一！觀眾驚嘆：哪裡都是主角

昨才回台灣今照樣爆打勇士　卡總點名這人是隱形功臣讚「全亞最頂尖大鎖之一」

人形立牌競標賣5.2萬元　Fubon Angels李晧禎妙回：錢包還好嗎？

郭嚴文遭味全戰力外至今動向未明　喊話「還能打」盼續戰拚百轟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1曾是世界大賽關鍵英雄　狄恩遭DFA

2職撞冠軍戰台菲對決　柯秉逸逆轉奪冠

3大谷2026年最強運勢揭曉！球迷驚呆

4領航猿爆打勇士　卡總點名這人是隱形功臣

5人形立牌競標賣出5.2萬　李晧禎曝感想

最新新聞

1江少慶加盟大加分　胡智爲：大補強

2詹皇、唐西奇都轟30分　湖人賞鵜鶘8連敗

3老闆支持！藍鳥補強未停　積極角逐塔克

4洋基正處第3次黑暗期？論點令人驚呼

5餅總規劃江少慶4月中下旬上一軍

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【身高差的魅力懂嗎？】慈妹靠雅英旁邊畫面太香了XD

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

陳漢典.Lulu絕美婚紗照曝光！　富士山藏浪漫宣言：永遠陪在身邊

【字還寫得很漂亮】越南點生日蛋糕打開發現備註一字不漏XD

【工讀生不演了】台灣黑熊直立散步！站累了直接一屁股坐下擺爛XD

華莎承認「對朴正民心動」　害羞：前輩真的超帥的

佛祖也聽五月天（？和阿信一起喔～咪豆腐
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366