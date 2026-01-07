運動雲

攻城獅8秒未過半場確定是漏判　聯盟懲處裁判停吹兩周

▲特攻飛克、林韋翰、莫米爾，攻城獅劉丞勳。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻與攻城獅之戰爭議判決結果出爐，確定屬於裁判漏判。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北中信特攻3日在主場對上新竹御嵿攻城獅之戰，決勝期一次攻城獅8秒未過半場，但裁判並未吹判的爭議判決，引發球迷熱議討論，該役最終特攻以79比84敗北，賽後球團也向聯盟提出申訴。TPBL職籃今（7日）公布技術委員會審查結果，確認該情況屬於漏判，經聯盟裁判管理辦法，即日起暫停45號裁判陳宏名執法兩周。

聯盟公告如下：

針對新北中信特攻球團就2026年1月3日例行賽G52所提出之判例申訴，聯盟已完成比賽影像、裁判報告及規則之審查，經技術委員會確認，說明如下：

一、第四節10:53攻城獅18號帕塞獅與特攻19號馬可爭搶籃板之動作，經檢視應為推人犯規，當下裁判未予吹判，屬漏判。

二、第四節0:30攻城獅10號劉丞勳於控球後提出短暫停申請，裁判認定短暫停先成立並予以宣判，屬正確吹判。

三、第四節30.5秒至23.3秒期間，攻城獅由後場推進進入前場，經檢視實際超過8秒，屬漏判。

四、依聯盟裁判管理辦法規定，決勝期最後2分鐘內之嚴重漏判，經判例報告確認影響比賽結果者，將記點並暫緩編排。聯盟據此決議，自即日起暫停45號裁判陳宏名執法兩周。

聯盟已就相關判例進行檢討與教育訓練，並將持續精進裁判執法一致性與賽事品質。感謝球團之監督與建議。

關鍵字： TPBL裁判特攻攻城獅台籃

