運動雲

>

斑馬單挑綠衫軍！溫班亞瑪致勝跳投　馬刺強勢奪下2連勝

記者杜奕君／綜合報導

賽前在東、西區都排名例行賽第2位的波士頓塞爾提克、聖安東尼奧馬刺11日交鋒，黑衫軍「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）19.1秒飆進奠定勝果跳投，最終幫助馬刺以100比95贏球拿下2連勝。

此戰馬刺前進東區交手綠衫軍，上半場地主塞爾提克靠著當家砍將布朗（Jaylen Brown）與攻守全面的懷特（Derrick White）各拿17分，半場打完塞爾提克以55比50取得領先。

但馬刺在下半場急起直追，末節成功超車取得4分領先。但塞爾提克靠著懷特兩罰俱中，追到僅兩分差距，關鍵時刻溫班亞瑪飆進關鍵中距離，讓球隊穩定回到4分領先，最終馬刺就以5分之差攻破對手主場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此戰馬刺以當家主控福克斯（De'Aaron Fox）拿下21分、9籃板、6助攻最佳，溫班亞瑪持續以替補身分上陣，此戰也有21分、6籃板貢獻，強森（Keldon Johnson）則有18分、10籃板貢獻。

輸球的塞爾提克方面，懷特面對前東家馬刺，轟下全場最高29分外帶9籃板、3助攻、2抄截、2阻攻，布朗則砍下27分、8籃板、7助攻。

▲馬刺溫班亞瑪命中關鍵跳投，幫助球隊攻破綠衫軍主場。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺溫班亞瑪命中關鍵跳投，幫助球隊攻破綠衫軍主場。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA溫班亞瑪馬刺斑馬法國怪物塞爾提克懷特Victor Wembanyama

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

19分大逆轉！快艇擊退東區龍頭活塞　柯林斯寫NBA首見神紀錄

19分大逆轉！快艇擊退東區龍頭活塞　柯林斯寫NBA首見神紀錄

被美媒爆料差點「揍」湖人金童唐西奇　國王施洛德慘遭禁賽3場

被美媒爆料差點「揍」湖人金童唐西奇　國王施洛德慘遭禁賽3場

單場狂砍146分！　騎士單場5人得分飆破20分大關還追平神紀錄

單場狂砍146分！　騎士單場5人得分飆破20分大關還追平神紀錄

台北職撞公開賽淘汰賽登場　柯秉逸、吳坤霖挺進8強

台北職撞公開賽淘汰賽登場　柯秉逸、吳坤霖挺進8強

台北職業撞球公開賽　非凡公子賴嘉雄復出闖64強

台北職業撞球公開賽　非凡公子賴嘉雄復出闖64強

沒給國王練球時間、球員、球迷共用廁所？　雲豹解釋新主場狀況

沒給國王練球時間、球員、球迷共用廁所？　雲豹解釋新主場狀況

雲豹中壢新主場問題多？　洪志善：對方洋將跟我講「Buxx Shxx」

雲豹中壢新主場問題多？　洪志善：對方洋將跟我講「Buxx Shxx」

雲豹前進中壢新主場狂勝23分　國王輸球又傷禁區守護神沃許本

雲豹前進中壢新主場狂勝23分　國王輸球又傷禁區守護神沃許本

潘政琮手傷預計5月回歸　喊話要為2028洛杉磯奧運一拚

潘政琮手傷預計5月回歸　喊話要為2028洛杉磯奧運一拚

八馬國際再獲運動推手獎肯定　選手感謝從身體健康照顧

八馬國際再獲運動推手獎肯定　選手感謝從身體健康照顧

Jennie連續獲獎超萌　喊話BLACKPINK「在看嗎」

熱門新聞

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐

統一獅出大招！太空人冠軍班底來了　敲定穆尼奧斯客座捕手教練

CPB台灣焦點！林益全4打點登CPB打點王　張喜凱好投難救廈門

張肇元一年一簽自認尚未達「複數約」等級　新球季瞄準最佳九人

鄧愷威、黃子鵬婉拒WBC！中華隊依舊「游刃有餘」？蔡其昌一句話穩軍心

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼彈！最強打者林立因傷辭退WBC

2曹錦輝加盟福州海峽！首秀時間曝

3統一獅出大招！太空人冠軍班底來了

4林益全4打點登CPB打點王

5張肇元只簽一年有原因　目標最佳9人

最新新聞

1補林岱安戰力！世界冠軍客座抵台

2獅隊也有「喬登」！統一獅拍板譯名

3奧會主席蔡家感謝教練付出　讚辜仲諒推廣棒球

4「跟若熙借票去看你」陳傑憲笑談衝日本

5林昀儒杜哈闖4強　放話全力拚張本

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

洪一中認「一時嘴快」！　點名布坎南惹議急道歉：真拍謝

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

台鋼全新基地開訓！　劉東洋百感交集訂下「熱情、激情」新目標

林安可日職登錄名為A.LIN　不介意被叫A-Lin：也是我偶像

林安可加盟西武獅！社長形容「中職珍貴資產」：期待在日職大放異彩

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD

【這裡求婚阿捏甘丟？】她只想快點走完高空吊橋　沒想到男友在後面下跪了

許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框

Jennie全紅禮服超美　聽到生日害羞笑惹

Jennie出場根本女王　和男舞者貼身熱舞超辣
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366