斑馬單挑綠衫軍！溫班亞瑪致勝跳投　馬刺強勢奪下2連勝

記者杜奕君／綜合報導

賽前在東、西區都排名例行賽第2位的波士頓塞爾提克、聖安東尼奧馬刺11日交鋒，黑衫軍「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）19.1秒飆進奠定勝果跳投，最終幫助馬刺以100比95贏球拿下2連勝。

此戰馬刺前進東區交手綠衫軍，上半場地主塞爾提克靠著當家砍將布朗（Jaylen Brown）與攻守全面的懷特（Derrick White）各拿17分，半場打完塞爾提克以55比50取得領先。

但馬刺在下半場急起直追，末節成功超車取得4分領先。但塞爾提克靠著懷特兩罰俱中，追到僅兩分差距，關鍵時刻溫班亞瑪飆進關鍵中距離，讓球隊穩定回到4分領先，最終馬刺就以5分之差攻破對手主場。

此戰馬刺以當家主控福克斯（De'Aaron Fox）拿下21分、9籃板、6助攻最佳，溫班亞瑪持續以替補身分上陣，此戰也有21分、6籃板貢獻，強森（Keldon Johnson）則有18分、10籃板貢獻。

輸球的塞爾提克方面，懷特面對前東家馬刺，轟下全場最高29分外帶9籃板、3助攻、2抄截、2阻攻，布朗則砍下27分、8籃板、7助攻。

▲馬刺溫班亞瑪命中關鍵跳投，幫助球隊攻破綠衫軍主場。（圖／達志影像／美聯社）