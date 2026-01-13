運動雲

>

杜哈零金敲警鐘！中國桌球隊教練團大換血　10新血入駐洛杉磯要拚6金

▲前中國桌球名將馬龍（右1）、許昕(右2)的教練秦志戩（左2）接管中國桌球隊兵符。（圖／翻攝自微博／乒乓世界TTW）

▲前中國桌球名將馬龍（右1）、許昕(右2)的教練秦志戩（左2）接管中國桌球隊兵符。（圖／翻攝自微博／乒乓世界TTW）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中國桌球球協會日前正式公布2028年洛杉磯奧運週期的國家隊教練員競聘結果，將由名將馬龍、許昕昔日教練秦志戩接替李隼出任總教練，肖戰擔任新設的副總教練，有中沒分析這份名單不僅是人事更迭，更在剛剛結束的WTT杜哈冠軍賽「零金慘敗」背景下，面對台灣名將林昀儒及世界列強崛起後的強烈危機感與戰略轉型。

本次中國隊教練團最引人注目的莫過於10位新教練的加入，名單中除了中國女單一姐孫穎莎恩師黃海城的回歸，更包含了劉曦、于子洋等年輕前國手的轉型，其中27歲的于子洋從球員無縫接軌成為教練，更成為中國隊史最年輕的國家隊教練。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這群年輕教練入主中國隊，釋放出兩大訊號，首先是年輕教練對於現代桌球「前三板」的高強度對抗與球拍器材變化有更直觀的理解，有助於應對外國選手日益激進的打法，再來子洋等曾具備世界大賽經驗的球員轉任教練，能更有效地縮短新生代球員從青年隊到成人隊的陣痛期，解決目前男子選手除核心球員外，年輕選手表現不穩的隱憂。

此外2028年登場的洛杉磯奧運賽制在桌球項目取消了男女團體、恢復雙打並新增混合團體，使得雙打金牌佔比高達50%，因此也新設「副總教練」職位，由具備卓越雙打協調能力的肖戰擔任，應是為了破解中國隊過往「雙打依賴單打明星」的結構性難題，中媒認為管理層意識到，在新的賽制下，若無法建立起集團式的雙打優勢，巴黎奧運的五金輝煌將難以複製。

此外在剛落幕的WTT杜哈冠軍賽中，中國隊罕見地未能在任何項目奪冠，尤其是男單決賽中，台灣好手林昀儒以勢不可擋的「統治力」擊潰對手奪冠，這對中國教練團無疑是一次巨大的震懾，中國桌球媒體《國球匯》指出，中國隊內部分析認為，林昀儒技術細膩度與關鍵分的心理素質已達到巔峰，且對中國選手的球路研究極深，因此新任總教練秦志戩與男隊主教練王皓面臨的首要課題，便是如何破解林昀儒的技術體系，杜哈的慘敗不僅是單場失利，更象徵著中國「一家獨大」時代的終結，林昀儒的強勢表現已被國乒列為2026賽季最需優先研究的技術標竿。

中國桌協強調，接下來奧運新週期將全面圍繞「包攬六金」為目標，進一步優化資源配置與訓練體系，儘管巴黎奧運週期的成績亮眼，但日本及歐洲選手在技術革新上的步步進逼，已對中國隊構成實質壓力。而新教練團的核心任務，是在維持主力球員優勢的同時，必須加速新秀球員的培養，以應對日益加劇的國際競爭，更重要的是，教練團需針對杜哈冠軍賽「零冠」慘劇所暴露出的問題。

關鍵字： 中國桌球教練團奧運備戰杜哈賽林昀儒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／李多慧遭嘲諷首度回應！　含淚發聲：真的不喜歡抽菸

快訊／李多慧遭嘲諷首度回應！　含淚發聲：真的不喜歡抽菸

親自調教兄弟5投手！工藤公康助黃衫軍升級　讚台灣棒球

親自調教兄弟5投手！工藤公康助黃衫軍升級　讚台灣棒球

鄭宗哲遭光芒指定讓渡！5天內二度遭DFA

鄭宗哲遭光芒指定讓渡！5天內二度遭DFA

年假只休4天！韓媒關注台灣WBC魔鬼集訓：向韓國宣戰嗎？

年假只休4天！韓媒關注台灣WBC魔鬼集訓：向韓國宣戰嗎？

經典賽43人名單被暴雷引關注　蔡其昌親自說明不公布原因

經典賽43人名單被暴雷引關注　蔡其昌親自說明不公布原因

快訊／「Mimi趙娟週」驚傳和經紀公司解約　在台應援下一步引關注

快訊／「Mimi趙娟週」驚傳和經紀公司解約　在台應援下一步引關注

美國體壇大洗牌？足球人氣超越棒球　韓媒形容：孫興慜擊敗大谷翔平

美國體壇大洗牌？足球人氣超越棒球　韓媒形容：孫興慜擊敗大谷翔平

海盜傳奇終結者朱斯提辭世　享壽86歲、曾助隊奪世界大賽冠軍

海盜傳奇終結者朱斯提辭世　享壽86歲、曾助隊奪世界大賽冠軍

轟出來台代表作後就沒出賽！保加利亞隊長霸夫離隊　披特攻黃衫3場終結

轟出來台代表作後就沒出賽！保加利亞隊長霸夫離隊　披特攻黃衫3場終結

美國隊再添夢幻戰力！「黑鱒」巴克斯頓點頭參戰WBC

美國隊再添夢幻戰力！「黑鱒」巴克斯頓點頭參戰WBC

【妹妹徒手打小強】嚇瘋拿給媽之後她也跟著一起尖叫XD

熱門新聞

快訊／李多慧遭嘲諷首度回應！　含淚發聲：真的不喜歡抽菸

親自調教兄弟5投手！工藤公康助黃衫軍升級　讚台灣棒球

鄭宗哲遭光芒指定讓渡！5天內二度遭DFA

年假只休4天！韓媒關注台灣WBC魔鬼集訓：向韓國宣戰嗎？

經典賽43人名單被暴雷引關注　蔡其昌親自說明不公布原因

快訊／「Mimi趙娟週」驚傳和經紀公司解約　在台應援下一步引關注

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李多慧含淚報平安

2工藤公康助黃衫軍投手升級

3鄭宗哲又遭DFA！WBC參戰添變數？

4韓媒關注台灣魔鬼集訓：向韓國宣戰？

5驚！趙娟週正式和經紀公司解約

最新新聞

1柳賢振睽違15年國家隊　喊話小老弟：別保送自找危機

2林昀儒奪冠敲警鐘　中國隊教練大換血

3蔡其昌親自說明43人不公布原因

4怒嗆裁判　布朗遭NBA罰110萬台幣

5韓媒預演台韓戰：王彥程對盧施煥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「跟若熙借票去看你」陳傑憲笑談衝日本　林安可：看你們敢不敢

爆林安可曾問：養樂多在大阪？　陳傑憲笑嘆：不愛棒球還能出國

台鋼全新基地開訓！　劉東洋百感交集訂下「熱情、激情」新目標

3千名球迷嗨翻府城！林安可跳「最後一舞」　笑說不敢帶去日本

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

金唱片觀眾帶大砲狂拍　保全奮力搶相機..強制驅離！

李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光

香蕉憶與曹西平相識過程　一見面就罵醜八怪！

【工讀生不演了】台灣黑熊直立散步！站累了直接一屁股坐下擺爛XD

粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366