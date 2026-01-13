杜哈零金敲警鐘！中國桌球隊教練團大換血　10新血入駐洛杉磯要拚6金

▲前中國桌球名將馬龍（右1）、許昕(右2)的教練秦志戩（左2）接管中國桌球隊兵符。（圖／翻攝自微博／乒乓世界TTW）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中國桌球球協會日前正式公布2028年洛杉磯奧運週期的國家隊教練員競聘結果，將由名將馬龍、許昕昔日教練秦志戩接替李隼出任總教練，肖戰擔任新設的副總教練，有中沒分析這份名單不僅是人事更迭，更在剛剛結束的WTT杜哈冠軍賽「零金慘敗」背景下，面對台灣名將林昀儒及世界列強崛起後的強烈危機感與戰略轉型。

本次中國隊教練團最引人注目的莫過於10位新教練的加入，名單中除了中國女單一姐孫穎莎恩師黃海城的回歸，更包含了劉曦、于子洋等年輕前國手的轉型，其中27歲的于子洋從球員無縫接軌成為教練，更成為中國隊史最年輕的國家隊教練。

這群年輕教練入主中國隊，釋放出兩大訊號，首先是年輕教練對於現代桌球「前三板」的高強度對抗與球拍器材變化有更直觀的理解，有助於應對外國選手日益激進的打法，再來子洋等曾具備世界大賽經驗的球員轉任教練，能更有效地縮短新生代球員從青年隊到成人隊的陣痛期，解決目前男子選手除核心球員外，年輕選手表現不穩的隱憂。

此外2028年登場的洛杉磯奧運賽制在桌球項目取消了男女團體、恢復雙打並新增混合團體，使得雙打金牌佔比高達50%，因此也新設「副總教練」職位，由具備卓越雙打協調能力的肖戰擔任，應是為了破解中國隊過往「雙打依賴單打明星」的結構性難題，中媒認為管理層意識到，在新的賽制下，若無法建立起集團式的雙打優勢，巴黎奧運的五金輝煌將難以複製。

此外在剛落幕的WTT杜哈冠軍賽中，中國隊罕見地未能在任何項目奪冠，尤其是男單決賽中，台灣好手林昀儒以勢不可擋的「統治力」擊潰對手奪冠，這對中國教練團無疑是一次巨大的震懾，中國桌球媒體《國球匯》指出，中國隊內部分析認為，林昀儒技術細膩度與關鍵分的心理素質已達到巔峰，且對中國選手的球路研究極深，因此新任總教練秦志戩與男隊主教練王皓面臨的首要課題，便是如何破解林昀儒的技術體系，杜哈的慘敗不僅是單場失利，更象徵著中國「一家獨大」時代的終結，林昀儒的強勢表現已被國乒列為2026賽季最需優先研究的技術標竿。

中國桌協強調，接下來奧運新週期將全面圍繞「包攬六金」為目標，進一步優化資源配置與訓練體系，儘管巴黎奧運週期的成績亮眼，但日本及歐洲選手在技術革新上的步步進逼，已對中國隊構成實質壓力。而新教練團的核心任務，是在維持主力球員優勢的同時，必須加速新秀球員的培養，以應對日益加劇的國際競爭，更重要的是，教練團需針對杜哈冠軍賽「零冠」慘劇所暴露出的問題。