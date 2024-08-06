快訊／「台灣最速男」楊俊瀚復活賽分組第3作收！奧運之旅劃句點

▲「台灣最速男」楊俊瀚巴黎奧運登場。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

「台灣最速男」楊俊瀚昨天於巴黎奧運田徑男子200公尺短跑項目預賽位居分組第6，無緣提前晉級落入復活賽，巴黎時間6日他在復活賽登場，跑出20.73秒成績，以分組第3作收，無緣晉級，本屆奧運之旅告一段落。

昨天的資格賽當中，楊俊瀚被分在第6組出賽，該組除了有現今「地表最速男」萊爾斯(Noah Lyles)，還有本項目的衛冕冠軍、6月國邀賽曾來台獻技的加拿大名將德格拉斯(Andre De Grasse)，堪稱是「死亡之組」，最終於第8賽道登場的楊俊瀚跑出20.83秒成績，位列分組第6，由於晉級是取分組前三，所以楊俊瀚只能落入復活賽拚機會。

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對於本屆奧運會新增的「復活賽」，楊俊瀚認為是一個蠻不錯的機制，表示這可以讓第一趟沒有掌握好的選手，有準備第二趟的機會，他也希望能趕快調整，力拚晉級機會。

楊俊瀚在復活賽被分在第三組、第6跑道出賽，雖然目前世界排名第47的他是該組排名最低的選手，但他展現出強韌表現，跑出20.73秒成績，位居分組第3，不過由於復活賽是取四組首位以及總成績最佳的2人、共6名選手晉級，所以楊俊瀚也確定無緣晉級接下來的半決賽。

