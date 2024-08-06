很享受全場歡呼！楊俊瀚：彌補上屆沒觀眾的遺憾

▲巴黎奧運田徑好手「台灣最速男」楊俊瀚。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

「台灣最速男」楊俊瀚於巴黎奧運田徑男子200公尺短跑復活賽跑出20.73秒成績，位居分組第三，可惜最終仍無緣晉級，本屆奧運之旅告一段落，楊俊瀚賽後指出，他很享受全場的歡呼聲，雖然不一定是為他加油，但他認為當下的歡呼聲都是給場上的選手鼓勵與認可，他也表示有稍稍彌補上屆奧運因疫情影響沒開放觀眾的遺憾。

談到此役的狀況，楊俊瀚指出，「今天相對來說比昨天好得非常多，雖然是早上比賽，但是我覺得因為有昨天預賽的狀況，所以更了解自己的身體狀況，也可以儘早去調整修正一些我們在場上遇到的困難跟問題。」他透露，經過昨天的比賽之後，自己原本以為對手很快就會追上，但他們並沒有預期的這麼快追上，發現自己在前段配速上有點太快，導致後段的維持能力下降，今天的比賽就有針對這點做出修正。

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雖然有做出修正，但楊俊瀚認為秒數還沒有達到他們預期的這麼好，「剛剛看的話大概要20.47秒左右吧，所以說也不是沒有機會，就是自己沒有掌握好這個機會。」

昨天跟「地表最速男」萊爾斯(Noah Lyles)與衛冕冠軍德格拉斯(Andre De Grasse)同組出賽，今天則與地主選手澤澤(Ryan Zeze)一同登場，兩天出賽時現場的歡呼聲都不絕於耳，楊俊瀚表示，雖然觀眾們不一定是在幫他加油，但這些歡呼聲都是對場上選手的鼓勵跟認可，他非常享受當下。

巴黎奧運之旅到此結束，楊俊瀚坦言，「雖然說很想要繼續跑下一輪，但是我知道能跑一趟我們就是盡力了一趟，我覺得下次可能就是四年後，或者是世錦賽又是明年後，所以我很享受每一次在場上可以盡情奔馳的時間。」

楊俊瀚也提到本屆奧運有稍稍彌補了上一屆東京奧運因為疫情沒開放觀眾的遺憾，但他笑說，「雖然說在選手村還是體驗了蠻多，因為到了後面，整個選手村都很像是暴動，各種人都會在各個角落狂歡，我覺得這一次好像比較和平一點。」表示跟上次奧運是很不一樣的體驗，會把每一個細節都記住，作為自己一輩子的回憶。

▲巴黎奧運田徑好手「台灣最速男」楊俊瀚。（圖／中華奧會提供）