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快訊／「抗癌女拳王」陳念琴1比4不敵宿敵楊柳　巴黎奧運奪銅

▲▼我國「抗癌女拳王」陳念琴於巴黎奧運拳擊女子66公斤級賽事順利挺進4強。（圖／路透）

▲「抗癌女拳王」陳念琴。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

「抗癌女拳王」陳念琴第3度叩關奧運一路闖入4強，確定能站上頒獎台，不過她沒有因此滿足，誓言要替台灣摘下金牌，她今(7)日凌晨與中國宿敵楊柳爭搶女子66公斤級金牌戰門票，第1回合就拿下5個10分，但第2回合只得到1個10分，第3回合繼續奮戰，可惜最終以1比4落敗，收穫銅牌。

27歲的陳念琴擁有阿美族與布農族血統，原是角力隊選手，後來才改練拳擊，她2016年6月在世界業餘女子拳擊錦標賽 75公斤級賽事鍍銅，獲得里約奧運參賽資格，是台灣史上首位登上奧運的女拳擊手，不過她在里約16強賽落敗未能晉級。

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3年前的東京奧運，陳念琴則止步8強，錯過了頒獎台。東奧結束後她發文揭露自己2019年11月被診斷出罹患淋巴癌，公開近2年的時間一面抗癌一面備戰奧運的心路歷程，她的勇敢與堅毅，感動了所有人，無論在賽場或人生的擂台，她無疑都是最勇敢的鬥士。

▲▼「抗癌女拳王」陳念琴3度叩關奧運終於贏得獎牌 。（圖／路透）

▲「抗癌女拳王」陳念琴3度叩關奧運終於贏得獎牌 。（圖／路透）

陳念琴擊敗癌症後，本屆巴黎奧運以更好的身心狀態應戰，一路過關斬將挺進4強，由於拳擊沒有銅牌戰，她確定至少有銅牌進帳。拳擊4強賽今日在法網主場「羅蘭加洛斯球場」登場，陳念琴對上中國宿敵楊柳，雙方去年杭州亞運也是4強碰頭，陳念琴當時以2比3惜敗，今日尋求上演復仇記。

陳念琴今日依舊帶著燦笑登場，在擂台上比出愛心，顯然已經做好萬全準備。楊柳開賽就積極向前壓迫進攻，陳念琴也不甘示弱，透過防守反擊連續打中對方，氣勢完全不輸楊柳，陳念琴首回合獲得5個10分，有了好的開始。第2回合，陳念琴氣勢高昂猛攻對手，保持自己的節奏，但最終只得到1個10分。

進入關鍵的第3回合，陳念琴繼續奮戰到最後一刻，完賽後她對自己的表現很滿意，高舉雙手替自己喝采，不過這一回合她也只得到1個10分，最終以1比4落敗，收穫一枚銅牌。

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