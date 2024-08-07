登上世界第1卻得知罹癌　陳念琴人生與奧運擂台「雙贏」好勵志

▲「抗癌女拳王」陳念琴。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

台灣史上首位登上奧運的女拳擊手陳念琴，3度叩關五環殿堂終於圓夢奪牌，除了在場上贏得勝利，她更在人生擂台擊退淋巴癌，一面抗癌仍一面訓練，她的樂觀與堅強令人動容。她曾說，自己的生涯像搭雲霄飛車，最精彩時出現噩耗、最平凡時累積成就，「感謝自己不曾放棄」。

27歲的陳念琴擁有阿美族與布農族血統，原是角力隊選手，後來才改練拳擊，她2016年6月在世界業餘女子拳擊錦標賽 75公斤級賽事鍍銅，獲得里約奧運參賽資格，是台灣史上首位登上奧運的女拳擊手，不過她當時在16強賽落敗未能晉級。

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▲「抗癌女拳王」陳念琴。（圖／達志影像／美聯社）

3年前的東京奧運，陳念琴止步8強，錯過了頒獎台，東奧結束後她發文揭露自己2019年11月被診斷出罹患淋巴癌，「當時我再半年就要參加奧運，位居69公斤量級世界排名第一、身心靈正處於最巔峰狀態，得知生病的消息後，對我造成巨大的打擊，生性樂觀的我，也找不到任何開心的理由，反而有許多悲觀、負面的情緒，甚至一度不想治療這個病症，想先拚完奧運再說。」

好在東奧最終因新冠疫情的關係，延後到2021年7月才舉辦，給了陳念琴好好治療再重新開始的機會。歷經8次的化療，一面抗癌一面備戰東奧，訓練到一半嘔吐是家常便飯，甚至治療後期把自己鎖在房間，3餐只吃白吐司度過，身心所面臨的煎熬旁人難以想像。

▲陳念琴打贏了人生與奧運擂台。（圖／路透）

將近2年的抗癌歷程，陳念琴堅強挺過，在人生的擂台上擊敗癌細胞，繼續自己的夢想之路，她的人生故事比電影還要勵志。她曾表示，能恢復健康重返擂台是莫大的奇蹟。

陳念琴本屆巴黎奧運止步4強，收穫一枚銅牌，儘管無緣金牌戰，但她自信而完美的表現贏得尊敬，她在人生與奧運的擂台「雙贏」，更是本屆奧運最激勵人心的故事之一，也鼓勵正在對抗病魔或歷經人生低潮的人們。