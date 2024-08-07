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沒能幫助「師父」莊智淵奪下奧運第一面牌　高承睿自責哽咽

▲▼中華男團高承睿。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎奧運中華男團高承睿。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／巴黎報導

中華桌球男團於巴黎時間6日的8強戰，以1比3不敵日本，本屆奧運之旅畫下句點，生涯首度參加奧運的19歲桌球新星高承睿，在男團第三點單打以0比3敗給對手，他賽後自責哽咽表示，如果那一點拿下來，後面肯定更有機會，這是他必須承擔的責任。

本屆巴黎奧運是「桌球教父」莊智淵生涯最後一屆奧運，而他在今年的奧運也開始放權給其他新秀，自己只參加男子團體項目，可惜最終止步8強，仍無緣生涯第一面奧運獎牌。

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高承睿談到自己「師父」生涯最後一屆奧運在男團8強畫下句點，他自責表示，「這就是我對他比較抱歉的地方，因為1比1自己如果拿下來，後面肯定很有機會，我覺得後果是我自己要去承擔的。」

對於自己生涯首次奧運之旅，高承睿認為在單打第一、二場，他能夠放開去打、沒有想太多去享受比賽，是自己比較滿意的地方，他也表示，「因為是第一次來，所以不管什麼方面都滿新鮮的，但我覺得在單打第一次踏上賽場的時候，是感受是最深的。」

而生涯奧運沒有踏上頒獎台的遺憾，會不會交棒給「弟子」高承睿完成？莊智淵說，「我一直打球以來不會去看成績，包括承睿也是，包括接下來的小朋友也是，希望他們打出一個狀態，是可以跟世界上接軌這樣就行了。」他直言，「讓他們去做到什麼我沒做到的嗎？我其實沒有這麼偉大，因為我一直以來都是做自己喜歡的事情，去跟他們分享、去教他們，我自己也從中學到很多東西。」

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