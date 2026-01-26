運動雲

旅美4將齊聲表態！山本由伸誓言「世界第一」　鈴木誠也盼不留遺憾

▲山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）、多倫多藍鳥內野手岡本和真。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）將於3月開打，日本侍Japan26日正式公布剩餘參賽球員名單；日本職棒也透過NPB Enterprises轉達球員受訪內容，無論旅美好手或日職球員，皆表達為國出征的榮耀與決心。

此次新增名單中，大聯盟共有4人入選，包括洛杉磯道奇王牌山本由伸、多倫多藍鳥內野手岡本和真、芝加哥白襪內野手村上宗隆，以及芝加哥小熊外野手鈴木誠也。

日職方面則有6人入選，其中包含2023年WBC冠軍成員宮城大弥（歐力士）、髙橋宏斗（中日），以及在2023年WBC決賽中與大谷翔平搭檔的捕手中村悠平（養樂多），投手與野手陣容兼具經驗與新血。

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

山本由伸再披國旗　目標直指世界第一

效力道奇的山本由伸表示，再次代表日本出賽讓他感受到高度責任感；「再次披上日本國旗出戰，讓我感到身心都更加緊繃，為了能以最佳狀態迎戰WBC，我在這個休賽季進行了紮實的訓練，能與出色的隊友，以及值得信賴的工作人員齊心協力，我們將團結一致，目標就是第一名。」

鈴木誠也不留遺憾　全力備戰迎接WBC

小熊外野手鈴木誠也坦言，上屆因傷錯過WBC始終是心中遺憾；「因為上一次無法參賽而留下遺憾，今年我會好好打造身體狀態，務必能夠站上賽場，能夠再次與大家一起背負日本出戰，我感到非常光榮，為了球隊、也為了日本，我會全力以赴。」

▲山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）、多倫多藍鳥內野手岡本和真。（圖／達志影像／美聯社）

▲岡本和真。（圖／達志影像／美聯社）

岡本和真期待東京巨蛋再會　誓言助日本拚連霸

岡本和真則向球迷喊話，期待在東京巨蛋再度見面；「各位球迷大家好，我是多倫多藍鳥隊的岡本和真，繼上屆大會之後，能再次參加這項全球棒球迷都引頸期盼的WBC，我感到非常開心；以井端監督為首，也有許多曾在巨人隊一起奮戰過的成員在陣中，讓我感到相當安心，我會以連霸為目標，好好調整狀態迎接比賽，也請大家給予我們滿滿的應援。那麼，我們東京巨蛋再見。」

村上宗隆轉隊首年仍優先國家榮耀

剛轉戰大聯盟的村上宗隆，將WBC視為極為重要的舞台；「這次也能以武士日本的一員出戰，我從心底感到驕傲，WBC對我來說是一項特別的賽事，我會懷抱著上屆大會的感動與興奮，為了日本再次登上世界第一而全力以赴。」

「雖然正值轉隊後第一年這個非常重要的時期，但球隊仍然爽快支持我參賽，對此我由衷感謝；希望能向世界證明日本棒球的魅力，我會在每一個打席傾注靈魂揮棒，日本球迷們熱情的聲援將成為我的力量，請多多支持。」

關鍵字： 2026經典賽、日本隊、大谷翔平、洛杉磯道奇、山本由伸、岡本和真、村上宗隆、鈴木誠也

