快訊／桌球一姐鄭怡靜3比0拍落韓裔對手　中華女團連拿2點聽牌

▲台灣桌球一姐鄭怡靜。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

隨著男女單、混雙都止步8強，中華桌球代表隊本屆巴黎奧運奪牌希望，只能寄託在男、女團上，由一姐鄭怡靜領軍的女團，今(6)日在16強賽登場，面對實力有段落差的澳洲，第1點陳思羽、簡彤娟直落3勝出，第2點鄭怡靜也保有絕對優勢，以11比5、11比7、11比4，總局數3比0替中華女團搶下第2點，率先聽牌。

第1點雙打由第4度叩關奧運的陳思羽搭配22歲小將簡彤娟，面對布羅姆利(Michelle Bromley)與泰普(Melissa Tapper)，儘管簡彤娟開賽前看起來略顯緊張，但在學姊陳思羽帶領下，兩人打出強勢表現，以11比4、11比3、11比7，直落3輕鬆搶下第1點。

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第2點輪到一姐鄭怡靜上陣，對上37歲韓裔女將池旼亨(Minhyung Jee)，上半局被追到6比5後，鄭怡靜沒再給對手機會，打出5比0猛攻，11比5先下一城。

進入第2局，鄭怡靜開局掉了2分後隨即穩住，以6比3拉開3分領先，儘管對手幾度縮小分差，但鄭怡靜在8比6後連下2分，10比6得到4個局點，以11比7連拿2局。

第3局，鄭怡靜打出4比1攻勢，迫使對手喊出暫停，暫停過後持續擴大分差到9比2，再以10比2取得8個賽點，最終11比4連拿3局收下第2點。