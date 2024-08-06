從3大新星到桌球教父　曾高居世界第3莊智淵見證世代交替

▲莊智淵。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

43歲的莊智淵今年初攜手新任一哥林昀儒、19歲新星高承睿在釜山世錦賽挺進男團4強鍍銅，拿下巴黎奧運門票，第6度叩關五環殿堂。當年世界桌壇3大新星如今已成桌球教父，憑藉對桌球的熱愛與從不停止追求進步的心態，莊智淵在賽場馳騁35年，見證了世代交替。

莊智淵的爸爸莊漢傑，是全國雙打冠軍，媽媽李貴美曾入選國家代表隊，從小耳濡目染之下，他8歲就開始打球並很快嶄露天賦，1993 年到中國桌球二隊訓練，1999 年遠赴德國打球，融合了亞洲的快速和歐洲的旋轉風格，2002 年贏得國際桌總巡迴賽總決賽男單冠軍後，與德國蒂莫‧波爾、中國好手王皓躍居世界桌壇3大新星，2003年底世界排名來到新高的第3。

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▲莊智淵。（圖／達志影像／美聯社）

1998年曼谷亞運就披上中華隊戰袍的莊智淵，去年完成個人第7次的亞運之旅，他今年初攜手新任一哥林昀儒、19歲新星高承睿在釜山世界團體桌球錦標賽連退瑞典、德國等勁敵，睽違10年挺進最終4強，儘管準決賽以1比3不敵法國，仍收下一枚銅牌，追平隊史最佳成績，並獲得巴黎奧運團體賽門票。

莊智淵在今年4月度過43歲生日前，暌違680天後贏得職業賽冠軍，他在WTT貝魯特支線系列賽以3比1封王，目前世界排名第36，在台灣僅次於第32的19歲小將高承睿與第8的林昀儒。

▲高承睿。（圖／路透）

莊智淵過去5屆奧運不曾缺席男單賽事，但他本屆僅參加團體賽，交棒給19歲愛徒高承睿，頗有「傳承」的意味。他在賽場上屹立不搖，「長青」程度令人讚嘆，他親眼見證世代傳承，更從2008年就開設「智淵桌球運動館」替台灣培育更多桌球好手，他替後輩樹立榜樣，也與年輕一輩互相砥礪，一起為夢想努力。