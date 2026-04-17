大谷翔平對決菅野智之！曾炸雙響砲　「侍Japan內戰」18日登場

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

科羅拉多落磯於美國時間16日宣布，將由投手菅野智之先發出戰17日（台灣時間18日）對戰洛杉磯道奇的四連戰首戰。此役最大看點之一，便是與大谷翔平之間的「日本對決」。

大谷在15日（台灣時間16日）主場對戰紐約大都會的比賽中完成本季第3度登板，主投6局僅被敲2安，狂飆10次三振，拿下本季第2勝，最快球速達100.4英里（約161.6公里）。

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由於13日（台灣時間14日）對戰大都會時首打席遭94英里（約151公里）伸卡球擊中右肩附近，他此役睽違5年專心擔任投手角色。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「預計週五（台灣時間18日）就會讓他回到指定打擊的位置」。 大谷賽後表示，「今天只專注投球，雖然有點匆忙，但考量到接下來要面對科羅拉多四連戰，球隊希望不要累積過多疲勞。我理解這樣的安排，如果能專注執行，整個球季大家都能保持健康。」

至於本季加盟洛磯的菅野，3月30日（台灣時間31日）在客場對多倫多藍鳥完成新東家初登板，投4又2/3局，被敲2安、送出4次三振、2次保送，失1分，無關勝敗。當時面對昔日讀賣巨人隊友岡本和真，2次對決分別為三振與保送。

接著5日（台灣時間6日）對費城費城人的主場初登板，他投6局僅被敲4安，送出5次三振、1次保送，僅因陽春砲失1分，繳出優質先發並拿下本季首勝。前一場10日（台灣時間11日）對聖地牙哥教士則投6局失2分，同樣內容優質，但未獲勝投。

大谷與菅野同為2012年選秀第一指名進入職棒，曾在日職交手。2015年6月10日於札幌巨蛋對決時，大谷2打數2安打外加1次保送，包括一支左中間二壘安打。今年3月兩人在世界棒球經典賽（WBC）同隊。

兩人最近一次對決為去年9月7日（台灣時間8日），當時菅野效力巴爾的摩金鶯。該場比賽兩人兩度交手，大谷首打席就將球轟進中外野右側看台，3局再度開轟至中外野後方，完成單場雙響砲，展現壓倒性打擊火力。

▲菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）