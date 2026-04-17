兄弟開季不如預期　葉君璋以味全經驗點出關鍵

▲味全龍總教練葉君璋。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／天母報導

去年中華職棒亞軍中信兄弟本季開季表現不如預期，前12戰僅拿2勝10敗，戰績暫居聯盟墊底；不過，味全龍總教練葉君璋認為，這樣的狀況其實很正常，漫長球季本來就不可能一路維持高檔，重點還是在球隊後續如何調整。

今天味全將在傍晚於天母主場交手黃衫軍，談到兄弟開季戰績不理想，葉總受訪時表示，球隊有時候就是會遇到這樣的狀況，他也以味全龍自身經驗為例指出，球隊在2023年拿到總冠軍後，也曾有一段時間出現力不從心的感覺。

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葉君璋說，當時球隊也是大家都想努力，但總是差了那麼一點點，因此若外界看到一支前一年表現不錯的球隊，隔年狀況卻出現起伏，「這一點都不意外，也很正常啦。」

對於兄弟目前的低潮，葉君璋認為，這只是球季中的一個階段；他表示一支球隊不可能整年都很順，也不會整季都陷入低潮，「就是要看怎麼調整嘛。」

葉君璋直言，有些球隊開季打得很好，但到了季中、季後段也可能遇到狀況，因此兄弟現階段的表現，並不能代表整季走向。

至於外界關注兄弟是否受到傷兵影響，葉君璋則認為，傷兵不見得是唯一關鍵；他說「有時候球隊有沒有傷兵，好像也沒什麼差別，球隊也不是只有一兩個人在打嘛。」在他看來，球隊整體狀態的形成，往往牽涉更全面的因素。